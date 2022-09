Wisin estrena con Natti Natasha y Los Legendarios su nuevo sencillo "Tiempo"

El reguetonero puertorriqueño Wisin estrenó este miércoles junto a la dominicana Natti Natasha y el dúo de productores Los Legendarios, su nuevo tema "Tiempo", que invita a bailar y a aprovechar el tiempo en pareja.

"Desde La Base seguimos produciendo música nueva y colaboraciones como ésta", resaltó en un comunicado de prensa Wisin sobre su nuevo trabajo musical, hecho en su estudio de grabación La Base en Cayey (centro de Puerto Rico).

El artista vuelve a trabajar así junto a Los Legendarios -dúo integrado por Marcos "Marc" Ramírez y Víctor "Rafy" Torres- y a la intérprete dominicana.

"Trabajar junto a Natti Natasha siempre es un honor y fue en quien siempre pensé para este tema, porque le aporta esa combinación de sensualidad y energía que tiene su voz", agregó el boricua sobre su colega caribeña.

El tema viene acompañado de un video musical dirigido por Nuno Gomes, quien trabajó la historia enmarcada en un juego de ajedrez en el que, según Wisin y Natti van desplazando la fichas, se aprecia el movimiento de bailarines personificando cada una de estas.

"Tiempo" es el trabajo musical más reciente de Wisin desde que el 1 de julio pasado lanzó junto a Los Legendarios su álbum "Multimillo Vol.1".

Este álbum, compuesto de 13 temas, contó con la participación de cantantes como Alejo, Camilo, Chencho Corleone, Jhay Cortez, Luis Fonsi, Ozuna y Yandel. EFE

Con información de P.RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, P. Rico / Fotografía Instagram Natti Natasha

