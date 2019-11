Will Smith y la broma que le hace a su hija que no pararas de reír

Will Smith es uno de los actores más queridos de Hollywood y del mundo, pues se ha ganado el cariño de millones de personas por sus diversas actuaciones en películas, que sin duda, han sido un éxito. Recientemente se dio a conocer que a Will Smith se le había detectado un pólipo precanceroso en el intestino grueso, sin embargo, dejó claro que esto no le iba a impedir seguir su vida normal, y muestra de ello es que no deja su lado humorístico que lo caracteriza y compartió un video en su Instgram de una broma que le hizo a su hija.

"El amor y la confianza que tus hijos tienen por ti es algo hermoso. Y créeme, obtienes unas tres o cuatro bromas como esta antes de que arrojen esa confianza por la maldita ventana", indicó el querido actor Will Smith en su Instagram tras colgar un video donde se observa la broma que le hizo a su hija.

Y es que el actor utilizó un filtro mientras le tomaba un video a su hija, razón por la que está, se espantó tras observar una araña supuestamente caminando por su cabeza, por lo que después de sonreír se asusta. El video que fue colgado hace un par de horas causó sensación en la red social, para algunos fans de Will esto les pareció muy gracioso mientras que otras juzgaron el actuar del actor, pues aseguran que es una forma de "torturar" a su hija.

"Ah, qué lindo, le mostrará este video a su terapeuta cuando tenga 15 años o algo", "La confianza nunca debe romperse entre usted y su hijo. ¡Creo que esto es abuso y es muy perjudicial para los niños! ¡Deja de torturar a tus hijos!", fueron algunos de los comentarios en la red.

Recientemente el actor también dio a conocer el tráiler de su nuevo proyecto Espías a escondidas, por lo que compartió el video en Instagram. Will Smith interpretara a un espía legendario que siempre está listo para la acción, estará basada en acción y humor, pues estaría disponible para que todo tipo de personas asista a verla, en la trama un niño realiza un invento del cual resulta que convierte al espía en una paloma.