Will Smith canta y las redes estallan

Sin duda, Will Smith es uno de los actores más queridos de Hollywood y del mundo, pues, además, de ser exitoso en cada proyecto que realiza, con su carisma y sencilles se ha ganado el cariño de millones de personas alrededor de todo el mundo. Will Smith es uno de los artistas con más seguidores en Instagram, pues cuenta con más de 40 millones. Una de las cosas que ha caracterizado a Will Smith es su lado humorístico. Recientemente compartió un video donde su talento para cantar y las redes estallaron.

Al actor de Hollywood no le interesó ser blanco de las críticas por su voz, pues, con el humor que lo caracteriza señaló que las mejores cosas de la vida son las más difíciles de escuchar.

"A veces, las mejores cosas de la vida son las más difíciles de escuchar", señaló e actor durante el video que compartió en Instagram acompañado de memes. El video aproximadamente lleva más de 2 millones de reproducciones y varios comentarios.

Recordemos que hace unos días Will Smith estuvo en medio de una polémica luego de compartir un video en esta misma red social de una broma, en donde la protagonista es una niña, quien se cree que es su hija, y además escribió en el post su reflexión sobre el tema, razón por la que desató una ola de criticas.

"El amor y la confianza que tus hijos tienen por ti es algo hermoso. Y créeme, obtienes unas tres o cuatro bromas como esta antes de que arrojen esa confianza por la maldita ventana", indicó el querido actor Will Smith en su Instagram tras colgar un video donde se observa la broma que le hizo a la niña.

También, hace unos días Will Smith preocupó a sus millones de fans luego de darse a conocer que fue tenía un pólipo precanceroso, en el intestino grueso, por lo que Smith deberá ser sometido a una cirugía para remover el pólipo para evitar que la enfermedad avance.

El actor de Hollywood señaló que continuaría su vida normal , pero que tendría que hacer algunas modificaciones en su alimentación y el estilo de vida que lleva.