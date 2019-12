Will Smith: Conoce más de su sexy hijo Trey

Will Smith tiene un hijo mayor llamado Trey hace poco salió a la luz que se ha ganado el cariño de muchas personas. Y aunque Trey no era muy conocido recientemente a través de imágenes que el actor ha subido las personas empezaron a seguirlo.

El actor y comediante Will Smith no solo es conocido por su participación en numerosas series y películas, si no también por su relación familiar, pues en sus redes sociales, no escatima en compartir con sus seguidores imágenes con sus hijos y su esposa.La mayoría de las personas desconocían a su hijo Trey, quien es un joven de 26 años, con el cual no tenía una buena relación hasta hace poco. Fue a través de un video en sus cuentas de Instagram, en el que cuentan lo malo que habían pasado.

Lee también:Los comentarios insensibles de Will Smith de la menstruación

El actor tiene otros dos hijos de la edad de 20 y 18 años, su relación es mayor, ya que a cada evento en el que se presenta se puede mostrar que van juntos, sobretodo en alfombras rojas, pues el actor cuenta con una gran popularidad por el trabajo que ha realizado hasta hoy.

Trey es el hijo mayor del actor y es producto del primer matrimonio con Sheree Zampino, con quien a pesar de ya no estar juntos mantienen una buena relación, al grado de publicar fotografías junto con ella en su red social Instagram. El hijo del actor tiene gran parecido y también se dedica a la actuación y algo más resaltante es que destaca como futbolista en el equipo de Junior Varsity.

Pues a través de conocer esta información se ha hecho de un grupo de fans que lo siguen, pues al ser el hijo de Will Smith causó curiosidad por saber quién era y a lo que se dedicaba. Si bien es cierto lleva una carrera construida por el mismo, que tiene gran peso, pues ser actor y futbolista le permite abrirse puertas en diferentes ámbitos por sus propios méritos.