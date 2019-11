WhatsApp:Qué significa la carita con cremallera en la boca

Los emojis cada vez se convierten día a día en una tendencia que a las personas les sirve para comunicarse a través de la red social más utilizada en el mundo como lo es Whatsapp, medio de comunicación que a causa de la tecnología ha tenido demasiado auge.

Sin embargo hay demasiados emojis que se han ido transformando para que se aumenten los iconos, muchas personas los utilizan como una manera de resumir información, pues las caras expresan sentimientos, emociones pero en algunas ocasiones el significado que les dan las personas no es el correcto.

Lee también:Xiaomi: La App de alerta contra terremotos en sus MI TV ydispositivos MIUI

La carita de cremallera en la boca tiene su significado que es cuando las personas les piden que guarden silencio ante algún secreto como algo muy personal, considerando que la boca de la persona es como una tumba y no precisamente por el mal aliento si no guardar silencio ante situaciones de presión para no decir nada.

Sin embargo hay muchos usuarios que utilizan este emoji para expresar que están a dieta ya que al observar el cierre en la boca se utiliza para expresarles que no comen cosas que los engorde, sin embargo la definición es completamente diferente, para situarlo en una conversación correctamente.

tipo de emojis son muy famosos en todas las redes sociales que las personas utilizan hoy en día, pero hay que dejar claro que los emojis cambian ya sea por su color, figura, o diseño, que cada vez se están aumentado para su utilización que ha sido incrementada en los últimos años por todas las personas.