Vuelve a la pantalla la telenovela Soy tu Dueña con Lucero y Fernando Colunga

Este lunes 17 de agosto se reestrenó por el Canal de las Estrellas, la telenovela "Soy tu dueña" esteralizada por Lucero y Fernando Colunga y los personajes antagónicos estuvieron a cargo de David Zepeda y Gaby Spanic. Su primera transmisión se llevó a cabo en el 2010 y fue producida por Nicandro Díaz para Televisa.

El melodrama es un remake de la telenovela venezolana La Doña producida por RCTV en 1972 bajo el guión de Inés Rodena. Sin embargo, la televisora mexicana realizó una versión anterior a la de 2010 bajo el nombre "La Dueña" en 1995, cuyo personaje protagónico estuvo a cargo de Angélica Rivera.

En su versión del 2010, Valentina Villalba Rangel (Lucero) interpreta a una hermosa mujer dueña de una gran fortuna que le dejaron sus padres al morir, pero vive una tragedia cuando su prometido, Alonso Peñalvert (David Zepeda), la deja plantada en el altar y ella se vuelve una mujer fría, autoritaria y déspota, por lo que después de la deshonra vuelve con la cabeza en alto pero con el alma herida.

Su elenco es una de las primeras características de la telenovela, pues está engalanada con primeros actores como Julio Alemán (quien falleció en el 2012 a causa de cáncer pulmonar), la entrañable Ana Martín, la actriz venezonala Gaby Spanic quien es una máster interpretando villanas, el señor Eric del Castillo, Jaqueline Andere -otra villana espectacular- y Eduardo Capetillo entre otros; por lo que vale la pena revivir el drama.

Sergio Goyri y Doña Silvia Pinal, formaron parte del espectacular elenco del melodrama de principios de la década pasada.

Valentina vive con su tía Isabel (Silvia Pinal), y su prima, Ivana (Gaby Spanic), pero ésta vive bajo la sombra de la envidia y los celos hacia Valentina, creyendo que ella merece todo lo que su prima posee. Pese a ello, Valentina es una mujer generosa que comparte toda su fortuna con ambas.

Pero la felicidad de Valentina se ve empañada cuando su prometido Alonso (David Zepeda), se colude con Ivana para tratar de arrebatarle su fortuna, y éste la deja plantada en el altar el día de su boda. A partir de ese momento, Valentina pasa de ser una chica dulce y justa a una mujer fría y autoritaria, que se jura a sí misma no volver a enamorarse.

Valentina toma la decisión de poner tierra de por medio y se aísla de la ciudad; yéndose a vivir a la hacienda "Los Cascabeles", una de sus propiedades en el campo. Allí conoce a José Miguel (Fernando Colunga), un hombre atractivo, inteligente y sensible quien se enamora de ella inmediatamente. Al principio Valentina quiere convencerse de que lo odia, pero termina reconociendo su amor, aunque después de miles de dificultades.

Valentina y José Miguel tienen la difícil tarea de luchar en contra de su propio orgullo y contra la maldad de Ivana, de Leonor (Jaqueline Andere), la madre de José Miguel; y también contra Rosendo Villalba (Sergio Goyri), el capataz de la hacienda de Valentina, quien se encapricha con ella y no quita el dedo del renglón, sin embargo, Valentina -una vez que se ha enamorado de José Miguel- no acepta otro hombre en su vida que no sea él.

El personaje antagónico de Gaby Spanic, hará ver suerte a Valentina, y no cabe duda que revivir el drama a una década de su estreno, dejará un buen sabor de boca a muchos de los fanáticos de la historia, así como de los actores del melodrama.

La telenovela podrá verse en punto de las 4:30 pm de lunes a viernes por el Canal de las Estrellas de Televisa.

