Vuelve a explotar Bárbara de Regil por memes homofóbicos

Algunos ‘hatters’ se han enganchado con la actriz e influencer Bárbara de Regil, pues en redes sociales, volvieron a publicar memes falsos a su nombre burlándose de la comunidad LGTB+.

La actriz quien protagonizó ‘Rosario Tijeras’ estalló de furia nuevamente por los memes que han estado haciendo algunas personas a su nombre, en el que muestra su repudió hacia la comunidad LGBT+, a la que la propia Bárbara de Regil ha manifestado su apoyo total.

“Todo es inventado. Yo nunca contesto así, porque uno da lo que es... Y eso lo hace gente que está llena de odio. Envidia. Y me queda claro que no tienen nada qué hacer. Yo si, por eso, a chambear bebé”, respondió a un usuario en Twitter que preguntó si ella había hechos los comentarios homofóbicos.

Y es que al igual que hace pocos días, tomaron una fotografía de la actriz y la sacaron de contexto, modificando el texto que había escrito por otro que iba dirigida en contra de la comunidad LGBT+.

Por esa razón, Bárbara de Regil volvió a ser tendencia en Twitter, como ya es una costumbre, así como diferentes posturas de los usuarios tanto a favor como en contra sobre sus reacciones o comentarios sobre temas controvertidos.

“JAJAJAJAJA ni al caso! Bárbara es súper humilde, a mí me tocó hacer zoom con ella y es un amor, más aparte la conocí y me ha respondido stories y es un AMOR. No inventen cosas que ni al caso”, la defendió una usuaria en Twitter.

Foto Twitter @marykongomg

Al darse cuenta de que volvió a ser trendig topic, Bárbara de Regil escribió un tweet sobre su sentir de ser tendencia en México por memes inventados que ella ni siquiera se hubiera tomado la molestia de hacer.

“Ser tendencia en Twitter por Memes Inventados por gente aburrida... no sé si reír, llorar o agradecer... Creo que Agradecer porque aunque apoyo y AMO a la comunidad, ser tendencia siempre se agradece (decía mi abuela Chayo, no existe la mala publicidad)”, dijo la también instructora de fitness.

Aunque esta vez no publicó un video como anteriormente hizo para aclarar lo sucedido y manifestar su apoyo y respeto a la comunidad que se sintió ofendida, ya que dijo que nunca se comportaría de esa manera con gente que estima y ama tanto.

En sus historias de Instagram, Bárbara de Regil subió un video respondiendo preguntas, en la que una seguidora le comentó porque le tiran tanto hate, por lo que respondió que es porque ella siempre está criticando lo que sucede en su entorno, pero la gente que odia a los demás es porque no tiene una cosa mejor qué hacer