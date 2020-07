Viudo de Hiromi comparte fotos inéditas de su hija que murió

A casi tres años de la muerte de la actriz y cantante, Marla Hiromi Hayakawa Salas mejor conocida como Hiromi Hayakawa, su viudo Fernando Santana, compartió a través de su Instagram una fotografía inédita de la hija de ambos, la cual partió de este mundo momentos después de la muerte de Hiromi.

En la imagen se puede ver a Santana cargar a su pequeña hija. La muerte de Hiromi sorprendió al mundo del espectáculo, pues la actriz se encontraba en su mejor momento personal y en el punto más alto de su carrera. Hiromi se dio a conocer tras participar en La Academia en el 2004, aparte de sostener un romance con el también cantante Carlos Rivera.

Lee también: Julián Gil a Marjorie de Sousa: que Dios te perdone

Fernando Santana, quien constantemente comparte imágenes de Hiromi, sorprendió a sus seguidores al comaprtir cómo era su hija. La fotografía la acompañó con un emotivo mensaje, que a más de alguno hizo llorar.

“Ella es mi hermosa Julieta, la tuve entre mis brazos y era tan frágil, tan pequeñita y tan hermosa. Siempre me esperé para cargar un bebé, nunca había querido hacerlo, el más chiquito que había cargado tenía más de 5 meses y esto porque me daba miedo que le pasara algo. Dije que solo lo haría con mis hijos y así fue, fue la primer bebé que cargué recién nacida. Hoy te he pensado mucho, quiero que sepas que te amo hija hermosa y que vives en mi corazón y así será por siempre. Cuida a tu mami y nada de novios en la eternidad ni esas cosas eh porque si no llegando allá vamos a hablar muy seriamente usted y yo señorita ?

Te amo Julietita”, escribió

El emotivo mensaje conmovió a cientos de personas en Instagram. “Mi comida ya no me supo igual son las palabras más hermosas”, “ Llore ... cuanto lo lamento. Que dios brinde paz en tu corazón, y te permita encontrar las respuestas”, fueron algunos mensajes en la publicación.

Hiromi Hayakawa murió en el 2017 luego de dar a luz debido a padeció un problema renal que la obligó a adelantar su parto.Hiromi tenía una carrera comprometedora, tras participar en La Academia se le abrieron muchas puertas. La actriz trabajó en doblajes de películas como Valiente y Alicia en el País de las Maravillas, además de las series como Futurama y Pokemón. La actriz también actuó además en obras teatrales y musicales razón por la que ganó más popularidad.

Tras la muerte de Hiromi y Julieta, Fernando Santana enfrentó una fuerte depresión que en más de alguna ocasión le pasó por su mente de suicidarse. Santana tiene una buena relación con la familia de su ex e incluso los felicita en fechas importantes.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.