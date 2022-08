Viuda de Fernando del Solar debe desalojar la casa en la que vivía con el actor; es de Ingrid Coronado

La muerte del actor y presentador de televisión, Fernando del Solar, no sólo causó consternación en el medio del entretenimiento, si no que está ha estado envuelta en medio de varias polémicas; la más reciente es que Anna Ferro será desalogada de la casa donde vivía con el famoso, pues resulta que es propiedad de Ingrid Coronado.

Fue durante una entrevista con el programa de televisión, Ventaneando, que Claudia Ramírez, representante legal de Ingrid Coronado, rompió el silencio y reveló algunas de las obligaciones que Fernando del Solar dejó de cumplir mucho antes de su partida de plano terrenal.

En cuanto a una propiedad en Cuernavaca, Ramírez reveló que la casa que habita actualmente la viuda de Fernando del Solar efectivamente es de su clienta, por lo que la ex presentadora del matutino Venga la Alegría tiene todo el derecho de desalogar a Ferro del lugar en el que convivió con el fallecido presentador.

“El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, es un departamento que está a nombre de Ingrid, y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. Ella (Anna Ferro) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra”, aseguró la representante legadl de Ingrid Coronado.

En este sentido, la abogada manifestó que siempre se habló mal de su clienta, sin embargo, ella nunca se defendió y trató de llevar las cosas en son de paz. Respecto a la demanda que Ingrid Coronado le habría puesto a Fernando del Solar en el 2016, la representante legal destapó que fue Del Solar quien interpuso una demanda en contra de su cliente.

"El 25 de enero del 2016, el señor Fernando demanda el divorcio a la señora Ingrid, pide que la señora Ingrid le pague el 20 o 30 por ciento de sus ingresos y que no salga del país. Así es como comienza esta historia", indicó la abogada.

“En el momento del juicio, se determina que el señor Fernando le pague a sus dos hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos, desgraciadamente, un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno de sus hijos, es más, al día de hoy, el señor tiene un adeudo en el juzgado de trescientos y tantos mil pesos por no haber pagado esa colegiatura y quiero aclararte que Ingrid no quiso demandar a Fernando por el pago de esa colegiatura", agregó la representante legal de Ingrid Coronado.

