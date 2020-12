Violeta Isfel volvería a trabajar con Eleazar N

La actriz Violeta Isfel, quien protagonizara exitosas telenovelas como ‘Atrévete a soñar’ o ‘Porque el amor manda’, externó que sin duda, volvería a trabajar con el actor Eleazar N, si el destino así lo quisiera.

En entrevista para el programa matutino ‘Sale el Sol’, Violeta Isfel, afirmó que solo si existiera la posibilidad de volver a compartir set con el actor Eleazar N, a quien conoció en la telenovela ‘Atrévete a soñar’, junto a Danna Paola, no tendría problemas en hacerlo, pese a que el actor fue denunciado por agresión y maltrato físico a su ex pareja.

“Claro, yo no tuve un problema con mi compañero de trabajo, y como yo lo he dicho siempre, yo no voy a trabajar para hacer amigos, ¡no! Si encuentro amigos en el camino está increíble, pero yo siempre me he manejado como una actriz profesional, que aún de las cosas que puedan surgir en nuestras propias vidas afuera, mi trabajo se respeta siempre”, dijo Isfel al programa.

Lee también: Violeta Isfel dice si Eleazar era agresivo con Danna Paola

La joven actriz mencionó que duda mucho que la carrera de Eleazar N. haya llegado a su fin con el incidente que tuvo, incluso la comparó con lo sucedido a la cantante regiomontana Gloria Trevi.

“No creo, considero que todas las pruebas por complicadas que sean traen un aprendizaje para cada quien, para quien la vive, y si Eleazar tiene que vivir una sacudida de este tamaño, implicará que el tome la decisión de si ser una mejor persona, de salir más adelante o no”, dijo la actriz.

Violeta Isfel comentó que el actor tiene que aprender una gran lección si es que logra salir muy pronto de prisión, y opinó que lo que vaya a pasar en su vida y en su carrera, no le corresponde decidir a los medios de comunicación, sino de Eleazar.

Agregó que el actor tiene que tomar la decisión de elegir de qué manera tiene que superar este obstáculo tan difícil que ha sacudido su vida desde las entrañas, cambiando su vida para siempre.

Aunque mencionó que le queda claro que su vida debió ser lo suficientemente dramático para estar agrediendo a otras personas, en este caso a las mujeres con las que ha compartido parte de su vida, como lo fue con la actriz y cantante Danna Paola.

Incluso en pasadas declaraciones, afirmó que ella fue testigo de los comportamientos agresivos que Eleazar N. tuvo para su entonces pareja Danna Paola, cuando compartieron elenco en la telenovela ‘Atrévete a soñar’.

En otro tema, Violeta Isfel aclaró la fotografía en la que aparece cubriéndose el busto con un par de hamburguesas, la cual dijo, fue parte de una apuesta que tuvo que pagar, pero que le sirvió para promocionar su negocio de tortas y hamburguesas que abrió por problemas económicos durante la pandemia por Covid 19.