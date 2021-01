Violeta Isfel ventila detalles de la relación entre Danna Paola y Eleazar

Durante el último mes del 2020, y en lo que llevamos del presente, se ha hablado mucho sobre la relación que sostuvieron Danna Paola y Eleazar N., quien se encuentra encarcelado por haber agarrado a golpes a su ex novia, y motivo por lo que a la intérprete de Lucrecia en ‘Élite’ le han cuestionado.

Sin embargo, una de las actrices que fue testigo de cómo fue la relación entre Danna Paola y Eleazar en los sets de grabación de la telenovela ‘Atrévete a soñar’ fue Violeta Isfel, quien compartió que se escapaban para estar juntos.

Y es que a a partir de que se diera a conocer que Eleazar golpeó a su ex pareja la modelo peruana Stephanie Valenzuela en octubre del 2020, a Danna Paola se le comenzó a preguntar si era así de violento, además de que con el estreno de su disco nuevo, algunas canciones hacen referencia a la violencia de género y machismo que la actriz y cantante ha sufrido durante su carrera artística.

Violeta Isfel señaló que la joven pareja se escapaba durante las grabaciones de la telenovela, pero nunca vio algún indicio de que Eleazar fue violento con Danna Paola, y que ella aprovechaba el tiempo muerto para hablarle por teléfono a su hijo.

“Yo siempre los vi trabajando, la verdad es que no conozco de sus vidas, conozco de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros actores, la verdad todos estuvimos sumergidos en trabajar…”, señaló la actriz.

La actriz, quien actualmente tiene un negocio de hamburguesas en la ciudad de Pachuca, debido a los problemas de trabajo que tuvo por la pandemia de Covid 19, indicó que ella nunca vio que Eleazar y Danna Paola se besaran, o abrazaran o algo similar.

“Que se perdían, y eran adolescentes, claro que por supuesto, te puedo decir que yo tenía sospechas, mas no me consta que haya tenido una relación con él, la verdad no sé, son 11 años”, aclaró.

Exaltó la carrera artística que ha construido Danna Paola desde que protagonizara y trabajara junto a ella en ‘Atrévete a soñar’, por lo que se siente orgullosa de ella porque es una gran mujer, con mucho talento y que está cumpliendo los sueños que desde muy niña se planteó, cuando Violeta Isfel la conoció a los 15 años.

Respecto a la violencia de género que viven las mujeres, y en particular sobre la critica que recibió Vicente Fernández por tocar el busto de una fanática, la actriz señaló que no está enterada debido a que ella ha estado alejada de los chismes, además de que está concentrada en echar andar su negocio ya que el semáforo rojo ha mermado a su clientela.

“Obviamente todas las mujeres debemos apoyarnos, y claro la violencia no está bien vista en ningún lado, pero no sé de qué me hablas respecto a esto”, indicó.