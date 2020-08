Violeta Isfel revela la razón por la que bajó su atrevida foto

Luego de que Violeta Isfel Garma García causara un revuelo en las redes sociales tras mostrarse en lencería y tocando su parte íntima, la actriz rompió el silencio y desmintió que su cuenta en Instagram fue hackeada, como se especulaba después de que ella compartiera la sexy fotografía que le ha costado que la tachen de "vulgar".

Aunque la imagen en blanco y negro en donde aparece la protagonista de Atrévete a Soñar, recostada en la cama con una lencería muy atrevida, sin calzón y con una mano en su parte íntima, fue borrada luego de unos minutos, la actriz confesó el motivo por el que decidió eliminar la imagen de su red social.

“Porque la vida se trata de disfrutar simplemente el aquí y ahora. Mi esposo les desea ¡Buenas noches!. Atentamente, Dios Padre y Diosa Madre universales”, escribió la actriz junto a la fotografía. Como era de esperarse la imagen causó una controversia en las redes sociales, mientras se especulaba que la cuenta había sido hackeada otros atacaban a la actriz por mostrarse sin calzón y en esa pose sugerente.

“Pensé que le habían hackeado la cuenta”, “¿es real esto?”, fueron algunos de los comentarios en la publciación de la actriz. Pero fue durante el programa de espectáculos Ventaneando que se presentó un audio donde Violeta aclaró que no le hackearon la cuenta y fue ella misma quien compartió la imagen.

“No me hackearon la cuenta para nada, yo la subí orgullosísima y feliz, pero por unas cuestiones tuve que archivarla. No la borré”, aseguró. De acuerdo a las declaraciones de la actriz, después de que la imagen dure un tiempo archivada volverá a su red social. “Estoy muy orgullosa, muy feliz de esa fotografía. Mi esposo es el que de pronto me ve en momentos que ni me imagino y surgen fotos preciosas", expresó.

Antonella de Atrévete a Soñar también comentó que se siente orgullosa de ser mujer y de lo sexy que puede ser. "Me siento orgullosa de ser la mujer que soy. También soy esa mujer sexy, también soy esa mujer íntima. Entonces no la borré, no me hackearon, la subí feliz, orgullosa”, añadió.

Este 2020, Violeta ha dado de qué hablar, hace un par de meses, la actriz daba a conocer que había implementado una nueva actividad económica para poder subsistir durante la pandemia, situación que le agradó bastante toda vez que tuvo buenos resultados con su negocio, tanto así, que la intérprete de "La Vecina" (2015-2016) dijo que aunque regresara a los foros de televisión a trabajar en lo que más le gusta, no dejaría su venta de hamburguesas, pues ya le había tomado sabor.

"Nos cerraron todo, teatros y todas estas cosas. Entonces en casa hicimos hamburguesas y las estoy vendiendo ahí por donde vivo. Yo vivo en Hidalgo", comentó.

Incluso en alguna entrevista la empresaria comentó que ni ella misma sabía que le gustaba cocinar para otras personas, lo hacía en su casa para su familia (lo que es normal) pero no había descubierto esa faceta en ella misma.

"Ha sido una experiencia increíble, lo disfruto mucho. No sabía que me gustaba cocinar tanto para otras personas. Normalmente cocinaba, pero para mi familia, y ahora lo hago así", añadió.

Últimamente, a la actriz se le vio trabajando en la serie de televisión, de la barra cómica de Televisa (Canal de las Estrellas) en "Lorenza, bebé a bordo" (2019), en su personaje de La Cuquis, en la que compartió créditos con la argentina Bárbara Torres, quien interpretó a Ex Elsa, la sirvienta de la Familia P. Luche, en la serie del mismo nombre producida por Eugenio Derbez.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ