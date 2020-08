Vino el Amor, la telenovela que flechó a Irina Baeva y Gabriel Soto

El 2016 fue testigo del inicio del romance de Irina Baeva y Gabriel Soto cuando juntos grabaron la telenovela "Vino el amor" producida por José Alberto Castro para Televisa, en la que interpretaron la pareja protagónica.

La telenovela, ambientada en los majestuosos viñedos del valle de Napa, California, retrata la vida de dos estadounidenses de origen mexicano que tratan, no solo alcanzar el llamado "sueño americano", sino también el éxito con la familia y el amor. Pues su temática principal está centrada en el tema de la emigración mexicana a Estados Unidos.

Los tres personajes principales del drama estuvieron a cargo de Gabriel Soto (David Robles Morán), Irina Baeva (Luciana Muñoz Estrada) y Cynthia Kiltbo (Marta Estrada Vda. de Muñoz), así como con las participaciones antagónicas de Kimberly Dos Ramos (Graciela Palacios), Azela Robinson (Lilian Palacios) y Christian de la Campa (Juan Téllez).

Sinopsis

Tras perder David a su esposa Lisa (Laura Carmín), en un accidente aparentemente intencional, está deprimido a tal grado que comienza a descuidar a sus hijos y el viñedo que quiere tanto. Lilian, su suegra quien se supone es su mejor amiga, trata de aprovecharse de la situación para robarse la fortuna de David, pero la llegada de alguien inesperado altera sus planes.

Luciana, una joven alegre y espontánea que creció en el viñedo con su padre hace muchos años, regresa para transformarle la vida a David. En su relación de amor y odio, Luciana cambia todo el entorno de David haciendo que éste vuelva a amar la vida y su viñedo del valle de Napa.

Historia de amor entre Gabriel Soto e Irina Baeva

Pese a que el protagónico de "Vino el amor" fue en 2016, ambos famosos anunciaron su amor en el 2019, cuando empezaron a compartir a través de sus cuentas oficiales de Instagram, mensajes que dejaban ver que ya había un romance, incluso, eran evidentes, pues ambos aseguraban tener grandes planes para este 2020.

Irina presumió un tatuaje muy similar al de Gabriel y publicó la primera foto en la que aparecen tomados de la mano, misma, que hubiera sido mejor omitirla, pues tras su publicación, recibieron hasta amenazas de muerte.

Sin embargo ésta no fue la primera vez que se les veía en situaciones comprometedoras, pues en 2018, fueron captados los dos famosos paseando por Los Ángeles, y desde ese entonces, al verlos juntos, se rumoraba que su relación era lo que había causado el divorcio entre el propio Gabriel y Geraldine Bazán, con quien procreó dos hijas.

Pero pese a las fuertes críticas y obstáculos han logrado vencer su amor, cuatro años después de su primer protagónico juntos en el mismo melodrama.

Reacción de Geraldine Bazán

Ante las especulaciones que circulaban en torno al romance de Gabriel e Irina, se despejaron cuando Geraldine Bazán respondió al cuestionamiento sobre si Baeva tenía algo que ver con su fracaso matrimonial con Soto, pues su respuesta fue: "Sí, mucho hay de eso".

Pero pese a esto, los actores negaron en diversas ocasiones que mantuvieran un romance, pues decían que solo era una linda amistad. Sin embargo, cuando las imágenes que confirmaban dicha realción fueron publicadas, Geraldine no se quedó callada: "No es nada sorpresivo, todo el mundo lo sabía, pero no es parte de mi jurisdicción (…) ya no tiene nada que ver conmigo".

En consecuencia, la actriz y modelo rusa recibió cientos de insultos y ofensas en las redes sociales donde la tacharon de "robamaridos" y "rompehogares", pero lejos de hacer más grande el problema, ella ha prefirió enviar un mensaje de mucho amor a los heaters.

Primer trabajo juntos en una telenovela desde que son pareja

La producción de "Soltero con Hijas" (2020), realizada por Juan Osorio para Televisa, fue el primer proyecto en que la pareja compartió elenco luego de amarse libremente, aunque esta vez no fue la pareja protagónica; la pareja de Gabriel fue Vanessa Guzmán. Las hijas de Gabriel debutaron en la historia junto a su padre en una escena.

