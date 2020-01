Video que comprueba que Yahir ya estaba alucinado de Belinda

Tras unos meses de que a Belinda se le relacionara con el cantante del regional mexicano, Lupillo Rivera, hoy se especula que su nuevo amor es nada más y nada menos que el ex academico Yahir, con quien tuvo la oportunidad de compartir escenario cuando estuvieron en La Voz Azteca 2019.

Pese a que ni Yahir ni Belinda han hablado de su supuesta relación, han surgido muchos rumores de que se quieren e inluso las personas han revivido un video en el que aparecen los dos cantando Alucinado en La Voz Azteca, cuando en ese entonces se le relacionaba a La Reina del Pop con Lupillo Rivera.

Sin embargo, fue en la interpretación de Belinda con Yahir, cuando algunos fans notaron la química que había entre ambos cantantes y comenzaron las especulaciones que hacían bonita pareja, pero hasta hoy, es cuando a ambos se les relaciona sentimentalmente.

"Todos dicen q anda con Lupillo que no sedan cuenta que le gusta Yair", "Belinda con Yahir, hacen una linda pareja, ella es muy tierna y aunque es una chica con mucho glamoor, no creo que Yahir no la pueda conquistar", fueron algunos de los comentarios que surgieron hace unos meses cuando el video donde cantaron juntos llegó a Youtube.

A unos meses después de trabajar juntos, el destino los volvió a reunir, pues ambos cantantes forman parte del proyecto musical de Mecano, Hoy no me puedo levantar. El rumor de su posible relación amorosa surgió tras ver que hay una excelente química entre ambos. Sin embargo, tanto Belinda como Yahir aseguran que solo los une una magnífica amistad.

“Es un chavo muy trabajador, profesional, talentoso y lindo, tenemos una relación bonita que seguirá creciendo”, dijo Belinda al programa Sale el Sol.

Por lo que Yahir no se quedó atrás e indicó que Belinda era una mujer muy inteligente. “Es una mujer inteligente, divertida con un corazón enorme y una gran artista”, señaló Yahir.

Cabe señalar que ambos utilizaron las redes sociales para compartir lo emocionados que se encuentran por este proyecto.