Video demuestra que Lucía Méndez no inventó ‘pleito’ con Madonna; le piden perdón

La diva de las telenovelas Lucía Méndez ha dado mucho de qué hablar con algunas de sus anécdotas en las que ha contado encuentros con seres espirituales o con otros famosos, que para muchos resultan difíciles de creer, como cuando reveló el supuesto “pleito” que tuvo con “la Reina del pop” Madonna.

En una entrevista que la protagonista de “Tú o nadie” brindó al matutino de Televisa “Hoy” hace cinco años, dio a conocer que tuvo un ‘pleito’ con Madonna en uno de sus conciertos, pues la cantante le pedía que se levantara de su asiento y ello no accedió, aunque muchos consideraron que se había inventado esta anécdota.

Sin embargo, un video que recientemente se hizo viral en TikTok demuestra que probablemente Lucía Méndez no inventó el supuesto pleito que tuvo con “la Reina del pop” y los internautas han comenzado a pedirle perdón a la diva de las telenovelas por haber dudado de ella.

Aunque Lucía Méndez es una de las figuras más reconocidas del medio del espectáculo mexicano, en los últimos años ha causado revuelo por algunas de sus declaraciones que resultan un tanto “fantasiosas” para algunos, como el presunto encuentro que tuvo con Quetzalcóatl, la deidad prehispánica.

Asimismo, la actriz también ha dicho que sostuvo un romance con Luis Miguel que ella misma terminó, dejando desolado al cantante, afirmando que era “el amor de su vida”, o como cuando señaló que se decepcionó de Brad Pitt al conocerlo y que Maradona le había coqueteado.

Pero una de las anécdotas que más provocó recelo entre el público fue cuando contó que desairó a la mismísima “Reina del pop” al no levantarse de su asiento para bailar en un concierto cuando ella se lo pedía… y parece ser que no mentía, pues un reciente video le da la razón.

En la red social de TikTok uno de los usuarios sacó a la luz un fragmento de un documental de Madonna de hace dos décadas revela que la cantante estaba muy molesta con su staff pues en las primeras filas de su concierto había gente del medio del espectáculo que sólo estaba sentada y no se quiso parar a bailar, y una de ellas podría haber sido Lucía Méndez.

"Me mentiste, me dijiste que no habría nadie del medio en las primeras filas y estaba lleno de ellos, se sentaron ahí dándome sus miradas sucias y con los brazos cruzados", se le escucha decir a Madonna y su versión concuerda con lo que ha contado Lucía Méndez en sus entrevistas.

“A mí me tocó tercera fila y todo mundo estaba de pie y yo no porque traía lastimada una rodilla, entonces, cuando ella salió y me vio sentada me decía ‘stand up’, y yo decía ‘¿qué?’, me decía ‘¡Qué te pares!’ en inglés y yo pensé ‘esta vieja está loca, no me voy a parar’, y le señalé mi rodilla y llegó un momento en que me dijo ‘F#$% you’ y así menos me iba a parar”, reveló la actriz. ¿Qué te parece?

