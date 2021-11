Vídeo de "La Fama" de Rosalía supera 2,2 millones de reproducciones en un día

Desde el pasado 11 de noviembre, fecha en que se estrenó en YouTube, el vídeo de "La Fama" tema en versión bachata que interpreta la famosa cantante española Rosalía junto al estadounidense The Weeknd, diariamente ha superado alrededor los 2,2 millones de visualizaciones en redes sociales.

La cifra, no obstante, es menos de la mitad de lo que la artista catalana consiguió junto a Bad Bunny por el vídeo de "La noche de anoche", publicado a principios de este año, el cual obtuvo más de 5 millones de reproducciones en un solo día.

En "La Fama", Rosalía canta y baila con un sofisticado outfit de flecos de color perla sobre una base de bachata mientras desciende por las escaleras de una especie de cabaret y se acerca sensualmente hasta The Weeknd, quien se encuentra entre el público.

No es la primera vez que ambos artistas colaboran juntos, ya que en 2020 se lanzó una nueva mezcla del gran éxito "Blinding Lights" del estadounidense que incluía la aparición de la española. La catalana ha anunciado en redes que su tercer álbum, al que pertenece "La Fama", verá la luz en algún momento de 2022.

Lo hizo cuando se cumplían tres años del lanzamiento del disco que la catapultó a la escena internacional, "El mal querer" (2018), siendo uno de los más valorados de ese año por la crítica mundial, lo que ha convertido su próximo trabajo en uno de los más esperados.

Galardonada con un Grammy y 5 Latin Grammy, en este tiempo no ha dejado de lanzar temas o colaborar junto a otros compañeros como J Balvin ("Con altura"), Ozuna ("Yo x ti, tú x mí), Travis Scott ("TKN"), Billie Eilish ("Lo vas a olvidar"), Oneohtrix Point Never ("Nothing's Special"), Bad Bunny ("La noche de anoche") o la más reciente con Tokischa ("Linda"). EFE

Con información de CAT-ROSALÍA DISCO / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía Instagram Rosalía

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!