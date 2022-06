Video: “Chin... a su madre”, así fue como Eduardo Yáñez desmintió tener Parkinson

Luego de que la revista Tv Notas publicara que Eduardo Yañez, fue diagnosticado con Parkinson, enfermedad por la que temía quedarse sin empleo en la televisión, el actor mexicano habló de su estado de salud y aclaró dicha información que rápidamete comenzó a viralizarse.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el galán de telenovelas publicó un video en el que aclaró que no sufre el mal de Parkinson. “Quiero aclarar otra vez una nota estúpida que acaba de salir el día de hoy que yo tengo mal de Parkinson, lo que les quiero decir […] que yo no estoy enfermo del mal de Parkinson”, comenzó diciendo Eduardo Yañez.

Visiblemente molestó por la publicación de la revista de circulación nacional, el protagonista de Amores Verdaderos expresó que no entendía el por qué de sacar estás notas, y aunque su mamá, María Eugenia Luévano, quien falleció en el 2020 siempre le aconsejaba no tomar represalias, dijo a la revista “Chin... a su madre”.

"Lo que les quiero decir aquí con mi compañero y todos los que me rodean, ‘que yo no esto enfermo del mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren, yo creo que el que saca una nota de esta naturaleza es porque te desea lo peor, así que mi mamá me dijo que nunca tenga represalias, pero que chin... a su madre”.

Finalmente y para dejar claro que esta perfectamente bien de salud, Eduardo Yañez compartió que se encontraba en una locación trabajando. “Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos”. Fue así como el famoso desmintió tener Parkinson, tal y como lo publicó la revista Tv Notas.

“Está en la etapa uno, donde los síntomas son leves y generalmente no interfieren con las actividades diarias; el temblor y dificultad de movimiento son de un solo lado del cuerpo y hay cambios en la postura, la marcha y las expresiones faciales”, declaró una fuente a la revista.

Cabe señalar que, pese a que Eduardo Yañez se ha visto envuelto en diversas polémicas, en está ocasión la mayoría de sus fans lo apoyaron por la forma en la que respondió a la publicación.

"Pero me alegra mucho saber que estás bien y que estas conquistando tus sueños y alcanzando tus metas", "Y solo tienes que, igual te seguiremos, en algún momento de la vida, nuestro cuerpecito ya no es una máquina ...al 100% ....así que a seguirle", "Me encanta tu sinceridad que tienes con nosotros bendiciones guapo admira Sienpre", "Hellooooo, no le importa a nadie siempre tu brillo le mostrará alguien", son algunos de los mensajes de apoyo que recibió el actor.

Actualmente Eduardo Yañez graba la película Que padre es mi familia en donde comparte créditos con la hermosa actriz mexicana, Marlene Favela y el actor Rodrigo Vidal.

