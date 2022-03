Video: Aleida Núñez e Ivonne Montero protagonizan penoso momento en público

Luego de que el pasado mes de febrero Ivonne Montero manifestara su molestia porque su colega Aleida Núñez había sido coronada como la nueva Reina de los Maricahis, título que se le fue de las manos por segunda ocasión, las famosas protagonizaron un penoso momento durante una conferencia de prensa durante la presentación de la obra de teatro, Amor de Tres, obra en las que compartirá créditos.

La intensa discusión entre Aleida Núñez e Ivonne Montero sucedió cuando la segunda fue cuestionada sobre las declaraciones que lanzó hace unos días por lo que la famosa dijo que no recordaba lo que había dicho; sin embargo, Aleida Núñez no se quedó callada y rápidamente intervino para decir:

"Lo que sale en el video se queda en el video, yo no había visto, tú me querido Gabo me la hicieron llegar, en su momento sí me extrañó los comentarios, pero independientemente de eso yo te quiero mucho", expresó Núñez.

Lee también: En bañador, Vanessa Guzmán causa bajones de presión y demuestra que no ha perdido el encanto femenino

"Le dije 'qué crees, me hicieron llegar el video donde hiciste malos comentarios', lo negó, pero cómo niegas si hay un video", expresó Aleida, mientras que Ivonne Montero indicó: "No comparto, pero que respeto, tan respeto que no me he quejado con nadie y no soy la única, pero de ahí a agarrarme con ella, cero, para nada".

Finalmente Aleida Núñez e Ivonne Montero fueron obligadas por los presentes a dejar atrás esté malentendido y darse un abrazo y un beso. Recordemos que Montero expresó hace unos días lo siguiente:

"No conozco sus intenciones internas de querer demostrar sobre alguien o algo, sé cómo trabaja, se cómo su estilo de trabajar, muchas cosas no las comparto", palabras que ahora niega tras estar frente a su colega. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar a las declaraciones de ambas famosas y muchos aseguraron que Ivonne Montero le tiene envidia a Aleida Núñez.

¡Aleida Núñez e Ivonne Montero mostraron sus diferencias en plena conferencia de prensa y en #VLA te explicamos el origen de este conflicto! ���� #VLA #MiércolesVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/6HEgoeR4sk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 16, 2022

Síguenos en