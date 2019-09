Vidente dice que José José les mandó mensaje del más allá a hijos

La muerte del Príncipe de la Canción, José José, sin duda, ha consternado a México, pero también su fallecimiento se ha visto envuelto en una polémica, ya que personas cercanas al cantautor mexicano manifestaron que desconocían en donde se encontraban los restos del Príncipe de la Canción.

Sarita, la hija más chica del Príncipe de la Canción, fue quien dio a conocer que su padre había muerto. Al enterarse José Joel y Marysol Sosa, también hijos de José José, se trasladaron a Estados Unidos, (lugar donde falleció el Príncipe de la Canción) para darle el último adiós, sin embargo, se toparon que en la funeraria, donde se suponían que estaban los restos del artista, no estaba, por lo que manifestaron que desconocían donde se encontraban los restos de su padre.

Lee también: Tras muerte de José José, Chabelo y Silvia Pinal se vuelven tendencia

"No nos dice nada, está dando entrevistas por doquier, estamos muy enojados, desconcertados. Desde siempre, desde hace un año, año y medio, hemos querido saber de la salud de mi papá. Esta niña ha insistido en hacer las cosas como las ha hecho, pero aquí estamos. Hace un año que no lo veo, hace un año que no sé de él”, declaró el hijo del intérprete de ‘El Triste’.

Tras la triste situación que se vive al entorno de la muerte del Príncipe de la Canción, el vidente Ramsés Vidente ofreció una entrevista al portal TV Notas en donde aseguró que José José les envió un mensaje a su hijo José Joel y Marysol Sosa.

Según Ramsés el Príncipe de la canción les dice a sus hijos que ya está descansando en paz y les pide perdón por no decirles que los amaba.

“Yo, estoy descansando en paz, estoy muy bien, perdoname Marysol perdoname Pepito, perdón por no tener el suficiente valor para verlos cara a cara y decirles que los amo, y no tener el valor para luchar por ustedes, es el mensaje que les manda José Rómulo”.