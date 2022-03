Victoria Ruffo se avienta alocados pasitos duranguenses en TikTok y le piden que abra academia

Ante el rotundo éxito que ha tenido Erika Buenfil en TikTok, Victoria Ruffo decidió darse una oportunidad en dicha red social en la que ha demostrado sus mejores pasos de baile por lo que ya es considerada como una reina. Puesto que podría arrebatárselo a Buenfil en un dos por tres, pues no deja de sorprender, pues en está ocasión se aventó alocados pasitos duranguenses con los que causó toda una sensación.

A pocos días de robar reflectores tras darle clases de baile a su hijo José Eduardo Derbez, ahora la reina de las telenovelas causó furor al presumir que no sólo sabe bailar cumbia, música eléctronica y reggaeton, pues ahora se aventuró en hacer un nuevo género musical con el que presumió que esté es realmente su fuerte. Se trata del pasito duranguense.

Al igual que en otras ocasiones, Victoria Ruffo se animó a mostrar que también tiene talento en el pasito duranguense y pese a que ahora no la acompañaron Maribel Guardia y África Zavala, quienes descubrieron su talento en el baile y la lanzaron al estrellato en TikTok, la famosa compartió la coreografía con otros compañeros de la telenovela Corona de Lágrimas.

En el video que dura 12 segundos, se ve como Victoria Ruffo en medio de un grupo de personas, mientras ella se avienta sus alocados pasitos duranguenses a ritmo de K Paz De La Sierra. Como era de esperarse la estrella de televisión se robó toda la atención de los usuarios de dicha red social, quienes además le pidieron que abriera una academia de baile, pues ellos serían sus primeros alumnos.

"Ahora tocó dar clases de baile al staff !!#trabajando #ucr14 #lavecinita", escribió la madre de José Eduardo Derbez junto al video que ya acumula 840 mil Me Gusta y cientos de comentarios en los que en su mayoría los usuarios halagan a la actriz.

"Yo quiero tomar clases de bailes con la mejor", "Yo en la vida soy Vicky Perdida pero haciendo el baile", "Eres la mejor mi Queen, me encanta como te llevas con todo el equipo de trabajo", "Y si haces un live y nos enseñas a bailar a tod@s", "Eres la mejor Mi querida Victoria. Ya es hora que aperturas tu propia "Académica de Baile la Queen" eres la mejor la Diosa de México", "Jajajjjaja bailaron bién cada uno por su lado bendiciones para todos", "no entiendo cómo es que no agarran los pasos de la Vicki", son algunos de los comentarios en TikTok.

Cabe mencionar que Victoria Ruffo se convirtió todo un fenómeno en TikTok cuando decidió sumarse a un video en el que Maribel Guardia y África Zavala presumían sus mejores pasos de baile, y en el caso de la reina de las telenovelas quedó evidenciada su poca coordinación.

Ante este escenario, Victoria Ruffo causó un caos en las redes sociales, pues sus movimientos no fueron del agrado de muchos, comenzando por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien no dudó en criticar la forma en la que baila la famosa. Sin embargo, pese a la ola de críticas que la famosa ha recibido por sus alocados pasos de baile, Victoria Ruffo señaló que no le importar hacer el ridículo si de diversión se trata.

"Soy malísima, malísima... Yo digo que tengo el ritmo en las orejas, me gustaría muchísimo bailar padrísimo y tener una coordinación, pero me cuesta mucho trabajo, o muevo lo de arriba o muevo lo de abajo, no hay forma", expresó la famosa, asegurando que los comentarios negativos no le afectan en lo absoluto.

