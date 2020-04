Victoria Ruffo manda fuerte mensaje a Eugenio Derbez tras pesada broma

Últimamente Eugenio Derbez y Victoria Ruffo han acaparado titulares en diferentes medios de comunicación por las inderectas entre ellos, además de los mensajes a través de los medios de comunicación en donde dejan ver la mala relación que tienen, pese a tener un hijo en común, José Eduardo Derbez, y pasar cuatro años juntos.

Ya han pasado 20 años de que se separaron y su relación, cada día su relación va de "mal en peor". Recientemente el actor y productor de cine, hizo una pesada broma, respecto a la salud de Omar Fayad, esposo actual de Victoria Ruffo, por lo que la actriz no se quedó callada y le mandó un fuerte mensaje a su ex.

Resulta que Eugenio Derbez publicó una caricatura en su cuenta de Instagram de su famoso personaje conocido como "El Diablito" en donde hacia referencia al contagio de coronavirus que tuvo el gobernador de Hidalgo y esposo de Victoria Ruffo hace algunas semanas.

"Yo abracé a Omar Fayad" , "Quién es el verdadero Diablito? ¿Éste? ¿El fan que me lo mandó? ¿O yo que lo reposteo? ...", escribió Eugenio Derbez junto a la imagen de su famoso personaje.

Como era de esperarse la broma no les gustó a muchos de sus seguidores, quenes por un lado apoyaron la broma de Eugenio pero por otro le señalaron que aún le dolía la separación con Ruffo.

“Wow ante la mediocridad y falta de respeto , tristemente no se puede hacer mucho . Es como pelear contra la pared . Tú no te preocupes , tu familia sabe de que estás echo y la familia de tu hijo José Eduardo también”, “Y luego porque no lo puede ver ni en pintura la ruffo aquí la respuesta”, “Si de por si la señora Rufo te trae tirria con esto te va a quemar en leña verde!! Jajajaja”, “ Te duele todavía Victoria Rufo”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Sin embargo, Victoria Ruffo no se quedó callada o por lo menos eso aseguran sus fans, esto después de compartir una frase en la que sus seguidores aseguran que está dirigida a su ex. La actriz posteó un pictograma de una cara sacando la lengua junto a una imagen que dice “El que calla no siempre otorga. A veces simplemente no tiene ganas de discutir con idiotas”.

Los comentarios no se hicieron esperar e invitaron al comediante a contestarle a Ruffo luego de la pesada broma que hizo.

“Te hablan Eugenio”, “Ya lo dijo la reina”, “Efectivamente mi Vicky,eres una dama”, “ jajajajajajjajja me encantaaaaa esto, que manera más directa y decente de callar a gente estúpida, the best “, fueron algunos de los comentarios.