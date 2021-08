Victoria Ruffo le tapa la boca a Eugenio Derbez y posa con Marjorie de Sousa

Luego de que Eugenio Derbez compara la situación que vivió hace unos años al no poder convivir con su hijo José Eduardo, fruto de su relación con Victoria Ruffo, con la que vive actualmente su colega Julián Gil con Marjorjorie de Sousa, la reina de las telenovelas mexicanas le tapó la boca a su ex y posó junto a la venezolana.

"Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él; los pleitos de los padres es una cosa y la relación con los hijos es otra y no deberían estar separados", dijo el Eugenio Derbez en unas recientes declaraciones en las que se solidarizó con el ex de Marjorie de Sousa.

Sin embargo, la mecha se encenció cuando reveló la razón por la que aún está molesto con Victoria Ruffo. "Me da mucho coraje que todavía le pregunten: 'Oye José Eduardo, ¿qué sientes de esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?'. Por qué no le preguntan: '¿qué sientes que tu mamá no te dejó ver a su papá?'. Estuve año tras año con abogados tratando de verlo y no me dejaron; ese es mi coraje contra su mamá", enfatizó Derbez.

Ante estás fuertes declaraciones, fiel a su estilo y de una forma muy elegante, Victoria Ruffo le tapó la boca a Eugenio Derbez al compartir a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa junto a Marjorie de Sousa, imagen que inmediatamente los usuarios indicaron que era una indirecta muy directa para el productor de No se aceptan devoluciones.

Además la imagen tomó más sentido tras el mensaje que la protagonista de La Madrastra escribió: "Recuerdos". Y aunque en la publicación original, Victoria Ruffo y Marjorie de Sousa ganaron un sinfín de piropos, la fotografía fue retomada por otros perfiles de Instagram como el de Suelta la Sopa, donde las famosas fueron tachadas de malas madres, además de ser comparadas.

“Tienen 2 cosas en común, ser actrices y hacer sufrir a los padres de sus hijos!!”, “Dios las cria y ellas se juntan”, “Tal para cual”, “Esa es su forma de responder”, “La alumna superó a la maestra”, “Los niños crecen maryori toda la vida no le vas a poder negar el padre a tu hijo”, “Alineación parental”, “ Malas madres!. Alejar a sus hijos de sus padres solo por capricho, por odio, eso no tien perdón de Dios”, Dios las hace y ellas se juntas”, son algunos de los comentarios en la publicación.

