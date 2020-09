Victoria Ruffo es lo que más extraña José Eduardo Derbez esta cuarentena

Desde que empezó el riguroso confinamiento social debido a la llegada del coronavirus al mundo (hace aproximadamente 6 meses), familias enteras han tenido que tomar las medidas precautorias para evitar el contagio del Covid-19, y otras más que se encuentran alejadas, no han podido retomar su vida normal por dicha situación.

Este es el caso de Jose Eduardo Derbez, hijo de los famosos actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, a quien dijo extrañar muchísimo en entrevista con la actriz y modelo española Mar Saura durante un live en su cuenta oficial de Instagram.

El también actor expresó lo difícil que le ha resultado vivir solo en su casa y atender todas las medidas de seguridad impuestas por el gobierno federal, ya que ha tenido que salir de casa para cumplir con compromisos laborales, sin embargo, dijo que todo lo hace con la debida precaución.

"Yo estaba grabando -al inicio de la cuarentena- y cuando nos plantearon que se iba a suspender un rato nos dijeron sería solo por unas unas semanas, máximo un mes, y esto fue en febrero... Este año ha sido complicado para muchos, difícil salir adelante, muchos trabajos perdidos, no sé, ha sido caótico", expresó José Eduardo.

Por otro lado, el intérprete de "Amores con trampa" (2015), indicó que este 2020, definitivamente, el mundo cambió de forma de vivir, tras verse orillado a cambiar de hábitos y costumbres.

"Sí fue un año diferente, un año que cambió la vida de todo el mundo, pero han sido muchas cosas. Me meto a ver las noticias y veo huracanes, la pandemia, temblores, tsunamis, incendios, es como de ¡¿quézonda!?, que alguien detenga esto, es una masacre", indicó Derbez.

El youtuber recordó también que no ha tenido contacto su mamá en lo que va de la obligada cuarentena y el distanciamiento con Ruffo ya empieza a causar estragos:

"Yo en abril cumplí 28, yo solo en mi casa. Tengo desde febrero sin ver a mi mamá, extraño muchísimo a mi mamá, entonces es como de 'ya, por Dios'…", dijo el actor, muy consternado.

Y agregó: "Pero al mismo tiempo es ese miedo, como he tenido que salir a trabajar, de repente me da miedo ir a verla y como ella se está cuidando más, no sé, son muchas cosas…".

José Eduardo estima que el problema de salud mundial seguirá presente durante unos meses más: "Yo no sé cuándo realmente regresemos a una nueva normalidad, si esto vaya a mejorar o cómo comencemos a vivir nuestras vidas cuando esto mejore, pero yo sigo sin salir, sólo a trabajar.

"Yo creo que esto tiene que tener un fin, pero le calculo a esto un año más de estar con todo esto”, señaló el actor.

El protagonista de "De Viaje con los Derbez" (2019) reveló que personas cercanas a él entre conocidos y amigos se han enfermado del Covid-19:

"Mucha gente cercana a mí, sí me he enterado de muchos casos, y son de esas que a veces dices 'sí creo o no' y de repente escuchas un caso cercano a ti… Tú no sabes cómo te va a tocar, si te va a tocar fuerte, leve o cómo vas a acabar, si va a ser con una gripa normal, si vas a ir al hospital o vas a perder la vida", finalizó el hijo de Victoria Ruffo.

