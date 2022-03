Victoria Ruffo da clases de baile a su hijo José Eduardo y le dicen "de tal palo tal astilla"

Una vez más la “Reina de las telenovelas”, Victoria Ruffo, conseguió los aplausos de propios y extraños. Pues resulta que tras el rotundo éxito que ha tenido en TikTok, ahora la actriz invitó a su hijo José Eduardo a perder el miedo y presumir sus dotes de baile, por lo que el también hijo de Eugenio Derbez no se negó a la petición de su madre y dejó en evidencia que heredó este talento de su madre en la pista por lo que le dicen "de tal palo tal astilla".

Actualmente Victoria Ruffo es una toda una reina en TikTok pese a que ha demostrado en repetidas ocasiones que el baile no es lo suyo, no como las telenovelas, pues no es su mejor virtud, sin embargo, las criticas no han truncado los pasos de la actriz en está nueva faceta de su vida, y contrario a ello sigue dando lo mejor de si, tal y como lo demostró al convertirse en la maestra de baile de su hijo José Eduardo.

“Enseñando a bailar a José Eduardo”, escribió la protagonista de la telenovela Corona de Lágrimas 2 junto al video en el que provocaron toda una sensación al presumir sus mejores pasos de baile a ritmo de Muchachita consentida de Rayito colombiano. En la grabación que dura una segundos, se ve a los famosos en el centro de la pista mientras están rodeados de un grupo de personas y de un momento a otro comienzan a deleitar a los presentes con sus pasos de baile.

Victoria Ruffo es la que comienza el baile con los clásicos pasos de cumbia y José Eduardo le sigue el ritmo pero cada quien por su lado y a su tiempo, evidenciando la poca coordinación entre ellos. Finalmente la pareja se toma de la mano para estar un poco más coordinados pero no lo logran.

Como era de esperarse, los fanáticos de la Reina de las telenovelas y el conductor de Miembros al Aire no tardaron en reaccionar y en tono de broma les dijeron que son "de tal palo tal astilla". Además, muchos de los usuarios le agradecieron a la actriz de 59 años cumplir la petición que le hicieron de invitar a su hijo José Eduardo a aparecer junto a ella en TikTok, pues tenía que darle clases de baile, siendo el video más esperado.

“Al fin, el TikTok más esperado”, “Ya quisiera tener la energía de Victoria”, “Igualitos bailan me muero de risa”, “¿Quién le enseña a quien?”, “Igualitos, creo que Victoria ya comenzó a agarrar más ritmo”, “Uno baila como quiere y dónde quiera, lo importante es divertirse y pasarla super”, “Llego el momento más épico esperado por el mundo entero!”, ""de tal palo tal astilla", fueron algunas reacciones en el video que ya supera los 12 millones de reproducciones.

Cabe mencionar que recientemente Victoria Ruffo respondió a las personas que la critican por no saber bailar. La famosa calló bocas de una forma muy elegante y confirmó que lo suyo no es el baile pero más que generar polémica y recibir críticas ella lo hace por diversión.

"Soy malísima, malísima... Yo digo que tengo el ritmo en las orejas, me gustaría muchísimo bailar padrísimo y tener una coordinación pero me cuesta mucho trabajo, o muevo lo de arriba o muevo lo de abajo, no hay forma...", mencionó entre risas.

