Vicente Fernández y Cuquita habrían llegado a 58 años de casados

El pasado 12 de diciembre, México recibió una de las peores noticias; la muerte del ídolo Vicente Fernández. A 17 días de su muerte su familia sigue en pleno duelo y recordando momentos gratos del famoso cantante de música mexicana, como el aniversario 58 de matrimonio que habría celebrado con Cuquita ayer 27 de diciembre.

"El Potrillo" y Chente Jr. recordaron en sus respectivas redes sociales la memorable fecha, con emotivos mensajes a sus padres e mágenes de la familia. "Hoy se cumplirían años. 58 de casados y los mismos enseñándonos, entre muchas otras cosas, todo lo que el amor puede construir. Los amamos, jefes", compartió Alejandro en su cuenta de Instagram.

Mientras que su hermano mayor también conmemoró el día con el siguiente texto en su Instagram: "¡Ejemplo! ¡Maestros! Aniversario de boda 58. Los amo".

María del Refugio Abarca, ahora viuda de Vicente Fernández, conoció al ídolo musical a los 17 años; él tenía 23 y ambos crecieron en Huentitán. Cuquita, como se le conoce mejor, era vecina y hermana de uno de los amigos más cercanos del intérprete.

"Cuquita, mi compañera de vida. Mi mujer, mi pilar. Mi amor Cuando le pedí que fuera mi novia me rechazó una vez, y la segunda me dejó esperando 3 días, fueron los más largos de mi vida. Hoy seguimos juntos y felices #MujeresDivinas", publicó Chente en alguna ocasión en sus redes sociales.



"El Charro de Huentitán" murió el 12 de diciembre a los 81 años de edad. Había permanecido tres meses en terapia intensiva luego de sufrir una caída en su rancho Los Tres Potrillos, lo que le provocó una fractura vertebral.



Tras el incidente le fue detectado el Síndrome de Guillain-Barré y a esto se le sumaron complicaciones de salud, como dificultades en las vías respiratorias, de las que ya no pudo recuperarse. Chente es considerado por muchos como el último charro de México y uno de los más grandes ídolos del género. Su legado ha sido comparado con el de influyentes figuras como Javier Solís y Pedro Infante.



El artista fue despedido en la Arena VFG de Jalisco, como él mismo lo había solicitado, en donde a su último adiós acudieron más de 10 mil fans.

