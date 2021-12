Vicente Fernández vuelve a terapia intensiva por problemas respiratorios

El cantante de la música vernácula mexicana por excelencia Vicente Fernández, de 81 años, regresó a terapia intensiva tras presentar una inflamación de sus vías respiratorias, según la información de los médicos que está circulando en redes sociales.

"El Sr. Vicente Fernández el fin de semana presentó inflamación de sus vías respiratorias bajas, por lo cual requirió nuevamente continuar con apoyo respiratorio y ajuste de su medicación. Se trasladó a terapia intensiva para mantener una mayor vigilancia ante cualquier eventualidad", afirmó este texto divulgado en la página oficial de Vicente Fernández en Instagram.

Los expertos destacaron que Vicente Fernández se encuentra "despierto, sin sedación" e "interactuando con su familia". "Principalmente con su esposa, la Sra. Cuquita", remarcó el comunicado. Indicaron que se le realizó una "revisión del aparato gastrointestinal" y no se encontró "evidencia de trastorno relevante".

"Su sistema urinario presentó inflamación, misma que está siendo tratada. Su corazón es estable al momento", apuntaron los médicos.

Finalmente, el cuerpo médico que atiende al cantante de clásicos como "El rey" y "Lástima que seas ajena", aseguró que continúan "con manejo multidisciplinario y apoyo de rehabilitación física y nutricional".

REPITE INGRESO

El pasado 15 de septiembre, Vicente Fernández salió del área de terapia intensiva en el hospital en el que permanecía desde inicios de agosto.

El cantante conocido como 'el Charro de Huentitán', padece el síndrome Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios y que puede llegar a producir una parálisis, de acuerdo con declaraciones de su familia.

Antes de su llegada al hospital, a inicios de agosto, el cantante había sido internado por una fuerte infección urinaria.

A lo largo de su vida Fernández ha superado diversas enfermedades, como un cáncer de próstata en 2002, la extirpación de un tumor en el hígado en 2012, una trombosis que le hizo perder la voz en 2013 y una cirugía para extraer unas hernias abdominales en 2015. EFE

Y tras dicho comunicado a través de la cuenta de Instagram del padre de 'El Potrillo' (Alejandro Fernández), la familia ha agradecido nuevamente las oraciones para el cantante: "Muchas gracias por todo el apoyo, oraciones y cariño".

"@_vicentefdez Hermano seguimos en oración", "Muchas gracias por tenernos al tanto de Chente , gracias de mil corazones", "Sí se puede mi viejo, con Dios mi Chinita Zuliana y con la virgen de Guadalupe vas a recuperarte", "Sígale echando ganas Don Chente! Dios me lo bendiga!", son algunos comentarios que se leen luego del comunicado emitido por la familia del cantante desde el pasado martes 30 de noviembre.

