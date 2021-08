Vicente Fernández es operado de emergencia tras sufrir caída en su rancho

A escaso un mes que Vicente Fernández fuera internado en una clínica en Guadalajara, el cantante regresó al hospital pero ahora tras sufrir una caída en su rancho, lo cual orilló a los médicos a realizarse una operación de emergencia.

El accidente sufrido por el “Charro de Huentitán” ocurrió el pasado viernes por la tarde cuando estaba en su cuarto, detalló Vicente Fernández Jr., hijo del cantante, en entrevista con diversos medios de comunicación, entre ellos el matutino de TV Azteca "Venga la alegría", donde reveló que su padre había entrado a cirugía a raíz de la caída.

Aunque comentó que Vicente Fernández, de 81 años, está reportado como estable, también agregó que se encuentra semi sedado y hasta el domingo por la noche no habían podido hablar con él tras ser sometido a la operación de emergencia.

“Fue una caída, está bien. Sí (lo operaron), pero está bien... Fue una caída ahí en el rancho, en su cuarto. Se resbaló y se cayó. Estaba preocupado, pero está respondiendo bien", dijo Vicente Fernández Jr. al ser cuestionado por la prensa sobre la salud de su padre.

El ex esposo de la periodista Mara Patricia Castañeda, en entrevista con Paola Rojas, señaló que no habían podido hablar con él porque los médicos lo tenían en media sedación y estaban a la espera de su evolución. En la caída que sufrió, Vicente Fernández se lastimó las cervicales y por ello tuvo que ser intervenido.

Respecto del tiempo de recuperación de Vicente Fernández, el primogénito del intérprete de “Hermoso cariño” especificó que no hay un estimado pues depende de cómo vaya reaccionando tras la cirugía, pero lo importante es que está estable.

“No tiene tiempo porque es lo que vaya respondiendo su cuerpo, por el momento (los doctores) nos dicen que va respondiendo bien”, comentó Vicente Fernandez Jr. y adelantó que están a la espera de indicaciones, “en cuanto tengan los resultados que están esperando los doctores nos lo van a dejar llevar al rancho”.

Admitió que sí se preocuparon cuando ocurrió el accidente pues tuvieron que llamar una ambulancia para que fuera por Vicente Fernández y no moverlo ellos para no generar alguna lesión más fuerte, por lo que tuvieron mucho cuidado ante la situación pues también hace no mucho el “Charro de Huentitán” había estado hospitalizado.

“Estamos asustados porque no fue para menos, así son los accidentes, pero todo va a salir bien y todo va caminando bien. Está bien, está estable. Tiene todas sus medidas de precaución, de seguridad, por esa razón tenemos que entrar poquito y con todas las medidas de seguridad que está diciendo el estado de Jalisco. Ahorita está sedado, está dormido”, indicó Vicente Fernández Jr., quien ha sido el encargado de dar a conocer los pormenores de la salud de su padre.

