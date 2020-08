Vicente Fernández Jr inicia batalla contra Aylín Mujica

Aylín Mujica y Vicente Fernández Jr se encuentran envueltos en una polémica luego de que la actriz y conductora de televisión asegurara durante el programa de Telemundo, Suelta la sopa, que el hijo de "El Charro de Huentitán" le había pedido una manutención a su ex Karina por 470 mil pesos mexicanos.

“Vicente Fernández Jr está pidiendo una manutención a su ex esposa Karina por 470 mil pesos mexicanos, porque el señor dice que no puede trabajar porque no tiene todos los dedos de la mano”, dijo al aire Aylín. Sin embargo, no fue todo, ya que la actriz y conductora cubana señaló que la hija de Alejandro Fernández, Camila, se casó porque estaba embarazada.

Antes estas fuertes declaraciones, Vicente Fernández Jr, no dudó en defenderse y defender a su sobrina Camila por lo que fue muy directo con la cubana durante una entrevista a Ventaneando. “No hay ninguna exigencia (a su ex pareja) puesto que no hay nada que reclamar por ninguna parte”, mencionó al programa de TV Azteca. El hijo de Chente también señaló durante la entrevista que buscaría demandar a la actriz por difamación .“Tiene que aceptar los errores en los que está cayendo, como lo es una difamación”, dijo.

Ante el escándalo que provocó Aylín Mujica utilizó el mismo espacio de Suelta la Sopa para enfrentar la situación, en donde también aseguró que tiene pruebas de lo que dijo de la familia Fernández. Vicente también indicó que recibió una disculpa por parte de Aylín, quien justificó su comportamiento, ya que es una "orden y temática" del programa.

Sin embargo, el problema no terminó ahí ya que Aylín aseguró en el mismo programa que tiene pruebas de lo que dijo sobre el tema de la manutención. “No empecé ayer mi carrera, llevo 27 años de carrera, dentro de eso tengo 17 como conductora, he conducido varios programas de televisión. Quiero aclarar en primer lugar, en ningún momento tuve intención de burlarme de la discapacidad del señor, yo tengo en mi familia personas con discapacidad, yo sería incapaz de burlarme en ese sentido del señor, si fue así, en persona, por el teléfono, le di una disculpa y la vuelvo a dar”, dijo la conductora.

Aylín Mujica prometió mostrar pruebas que acreditan lo que dijo de la demanda de manutención, mientras que Vicente Fernandéz Jr contó al programa Ventaneando el trágico momento que vivió cuando fue secuestrado hace 22 años.

“Somos muy pocas personas que hemos regresado y podemos platicarlo, pero tiene más peso la felicidad de estar con mi familia y vivir 22 años después, que estar anclado a algo que viví hace 22 años. Por eso es aprovechar el día a día porque uno no sabe si amaneces mañana”, dijo durante la entrevista.

