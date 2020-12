Vestidos donde Marlene Favela deja al descubierto su cintura de avispa

Como es sabido por todos Marlene Favela es uno de los rostros más bellos de la televisión. Tras el nacimiento de su hija Bella, fruto de su matrimonio con el empresario australiano, George Seely, la actriz de Telemundo logró recuperar su esbelta figura de un día para otro, dejando boquiabiertos a sus fans al posar ajustados vestidos donde dejó al descubierto su cintura de avispa.

Sin duda alguna, otras de las cosas que han colocado a Marlene Favela en las favoritas del público ha sido sus buenos gustos para vestir, pues no cabe duda que la protagonista de La Gata Salvaje, impone modas cada vez que se lo propone. Con su delgada figura, cintura de avispa y su rostro angelical, es muy difícil que a la actriz algún atuendo se le vea mal.

No es novedad que la actriz sorprenda a sus millones de seguidores de Instagram con su belleza, posando diferentes atuendos, looks con los que promociona su línea de ropa llamada Marlene Favela Fashion, evidenciando no solo el talento que tiene como modelo sino su talento como empresaria en la moda.

Cabe recordar que la actriz de Telemundo es recordada en el mundo de las telenovelas tras su participación en el melodrama de Gata Salvaje, una producción de coproducida por Venevisión (Venezuela) y Fonovideo Productions. En este melodrama , Marlene Favela compartió créditos con el actor Mario Cimarro.

La historia estaba basada en Rosaura Ríos, (Marlene Favela), una joven muy bella y valiente. Su valentía, una cualdiad que le ayuda a enfrentarse a la maldad y salir victoriosa, después de tener grandes experiencias que la llevan desde la pobreza hasta ser unaa mujer poderosa.

Pese al éxito que ha tenido como actriz y empresaria, no todo ha sido miel sobre hojuelas para Marlene Favela, ya que después de haber contraído matrimonio con el empresario australiano, George Seely anunció este 2020 que se separaba de él.Luego de diversos rumores entorno a su separación, la actriz dio la cara a través de un video en su cuenta de Facebook e indicó que ella le había pedido el divorcio al padre de su hija.

"Sí estoy separada, sí pedí el divorcio. Se los quiero compartir porque no quiero que sigan inventando cosas (…) Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él. Es un hombre que respeto, que quise muchísimo", aseguró Marlene.

Tras el anuncio de Marlene el que más ganó popularidad en Instagram fue su ex, quien inmediatamente sus publicaciones se llenaron de halagos e incluso aumentó su número de seguidores.

