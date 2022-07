Verónica Toussaint cuenta su verdad sobre supuesto pleito con Sofía Rivera Torres

En 2020, Verónica Toussaint renunció sorpresivamente al programa “¡Qué importa!”, de Imagen Televisión, donde compartía la conducción con Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal “Estaca” y Sofía Rivera Torres, de quien se dijo había sido la causa de su salida.

Sin embargo, la presentadora de televisión mencionó un año después que fue una decisión suya irse del programa y no tenía que ver con su compañera, pero unas recientes declaraciones que Sofía Rivera Torres dio para un programa de YouTube volvieron a traer el tema a la mesa y ahora Verónica Toussaint cuenta su verdad sobre el supuesto pleito que sostuvo con la estadounidense.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “El minuto que cambió mi destino”, la conductora de televisión reveló detalles sobre su salida de “¡Qué importa!” y dejó claro de una vez por todas si fue por Sofía Rivera Torres y si existe una enemistad entre ellas.

¿Le cae mal?

Aunque el año pasado, Verónica Toussaint ya se había referido a su salida del programa de Imagen Televisión, este 2022 el tema volvió a ser tendencia luego que Sofía Rivera Torres contara en el programa “Pinky Promise”, con Karla Diaz, que tuvo problemas con una presentadora en el proyecto que conducían juntas, pues la trataba muy mal.

Aunque en aquella ocasión la actriz de “Si nos dejan” no reveló el nombre de esa persona, todos los fans lo relacionaron con Verónica Toussaint y su sorpresiva salida de “¡Qué importa!” en 2020, por lo que ahora fue cuestionada y reveló por fin si le cae mal Sofía Rivera Torres.

Es la charla con Gustavo Adolfo Infante, Verónica Toussaint sostuvo que no había ninguna enemistad con su ex compañera: “No (me choca Sofía), al contrario, tengo mucho que agradecerle, aprendí muchísimo de ella”, fue lo que mencionó al cuestionársele sobre su relación.

Además, habló puras cosas buenas de la estadounidense, pues dijo, fue una influencia muy positiva en la vida de Eduardo Videgaray: “A mí me tocó como amiga y compañera de él acompañarlo en un proceso complicado (la muerte de su esposa) y yo creo que Sofía lo único que ha traído a su vida es alegría y amor, entonces ver ese cambio (fue bonito)”.

Verónica Toussaint reiteró que su salida del programa de Imagen TV fue una decisión propia pues ya no estaba haciendo lo que más le gustaba, que eran los sketches, pues por la pandemia algunas cosas cambiaron, “me parece muy injusto que se le achaque esa salida a que era un problema entre mujeres… La razón tenía que ver con una cuestión de crecimiento personal”.

La conductora de TV indicó que ha mantenido comunicación con Sofía Rivera Torres y siempre ha sido un trato muy cordial, incluso le compartió cuando empezó a trabajar en la telenovela “Si nos dejan” y lo contenta que estaba: “Esa es mi versión, ella tendrá la suya y habrá la verdadera”.





