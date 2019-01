Verónica Macías mete en aprietos a Penélope Menchaca

Tiene más de 30 años dentro del mundo del espectáculo, Verónica Macías siempre se ha caracterizado por su humor blanco. En sus programas se percibe buena vibra y en su actual proyecto no es la excepción.

Hoy día, gracias a TV Azteca, puede desarrollar una idea que tenía desde hace mucho tiempo, un proyecto que incluye a famosos y a personas con diferentes oficios, su nombre Cambiemos de chamba.

“Le está gustando mucho a la gente, el concepto es llevar a los famosos, actores, conductores, deportistas a que cambien de chamba. Los llevamos a hacer un oficio, como es taquero, bolero, carpintero, tantos oficios que hay. Los llevamos a hacer el oficio y después al trabajador de ese oficio lo llevamos a ser artista por un día, a foros de Azteca a que conduzcan un programa. Es muy divertido este programa, es el contenido central”.

Pero no solo se queda en el cambio de trabajo, la también actriz comenta que dentro de la emisión sabatina hay bromas de cámara escondida, como lo hacía en El balcón de Verónica, divertidas encuestas, entre otras secciones.

Y el convencer a los famosos dice que no le cuesta trabajo.

“Para mí es muy fácil porque son compañeros actores desde hace muchos años. A Mauricio Islas lo conozco hace como 20 años; a Carlos Bonavides, que también me lo llevé de pollero, lo conozco desde hace muchos años. Somos compañeros actores que hemos estado en muchas producciones, en obras de teatro, series, telenovelas compartiendo escenario, y es muy fácil para mí que participen”.

En el programa de esta noche pondrá en aprietos a la conductora de TV Azteca Penélope Menchaca, quien se meterá de lleno a una tortillería para atenderla. El programa es en punto de las 20:00 horas por el canal a+.

“La gente que me conoce sabe que tengo un humor blanco, sano y que se van a divertir mucho conmigo”.

Como una Verónica polifacética, así se describe.

“Me encanta todo lo artístico. En este programa me encanta que soy la productora, la directora, meto mis conceptos, mis ideas, yo soy la conductora, me encanta la actuación seria, el drama, me gusta ser polifacética, lo disfruto mucho, es mi proyecto y programa. Estoy muy agradecida con TV Azteca y a+ de creer en mí con este proyecto”.