Verónica Castro y Thalía, ¿en qué se identifican estas protagonistas de telenovelas?

Dicen que en gustos se rompen géneros y Verónica Castro y Thalía son dos claros ejemplos de ello, pues las actrices de televisión han confesado una extraña preferencia hacia los hombres feos, haciendo un recuento de sus amores en los que muy rara vez figura un galán apuesto.

Además de ser protagonistas de telenovelas, y de algunas muy icónicas como “Los ricos también lloran“, “Rosa salvaje“, “Marimar” y “María la del barrio”, Verónica Castro y Thalía se identifican en ese gusto por los hombres que son poco agraciados físicamente pero que desarrollan una gran personalidad, haciendo válido el dicho de “verbo mata carita”.

A finales de la década de 1970, Verónica Castro se convirtió en una de las actrices más cotizadas del mundo, mientras tanto, Thalía hizo lo propio en los noventa, y a ambas les llovían pretendientes guapos pero ellas nunca se fijaron en la belleza física, sino en que los hombres con los que salían deberían tener algo más.

Ellas los prefieren feos

Verónica Castro siempre ha tenido una belleza impresionante que ha cautivado a muchos hombres, y aunque siempre ha tratado de ser discreta con su vida privada, se le conocen romances con algunos famosos que no destacaban precisamente por su físico, sino por otras cualidades.

Entre ellos se encuentra Manuel “el Loco” Valdés, con quien sostuvo una relación cuando ella aún era muy joven y él se convirtió en el padre de su primer hijo, Cristian Castro; además, se le conocen romances con Víctor Yturbe “el Pirulí” y Jorge Alberto Riancho.

En una entrevista que Verónica Castro brindó para Telefe, confesó que le gustan los feos, aunque no sabe a ciencia cierta por qué tiene esa preferencia, simplemente enfatizó que todas sus parejas han sido poco agraciadas y además les dio con todo por no saber aprovecharla.

“Siempre han sido feos… Yo creo que sí (me gustan feos), no sé si ha sido la mala suerte o que se me atraviesan en el camino, o por hacerles el favor un poco… pero todos han sido bien feos, pero tampoco inteligentes, si lo hubieran sido no habrían perdido el tiempo”, comentó Verónica Castro entre carcajadas.

Por su parte, Thalía comparte el gusto por los feos y ella misma lo confesó también en una entrevista, donde le preguntaron específicamente cómo le atraían los hombres y ella, sin titubear, indicó que siempre le habían llamado la atención aquellos que no eran apuestos.

“Me gustan feos. La mayoría de los hombres de mi vida han sido feos, no he tenido muchos, han sido poquitos, pero la mayoría… Me gustan feos porque como que desarrollan otra personalidad, como son feos, como no son verdaderamente guapos, que los volteen a ver por eso, desarrollan una personalidad más simpática, más agradable, más inteligente y a nosotras nos gustan los hombres inteligentes”, dijo la actriz, quien entre sus parejas ha tenido a Alfredo Díaz Ordaz, Diego Schoening y su esposo Tommy Mottola.

