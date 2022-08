¿Verónica Castro y Luis Miguel? Cristian Castro revela si aceptaría de padrastro al ‘Sol’

Hace algunas décadas, cuando Verónica Castro reinaba en la televisión mexicana como conductora de los Late Night Shows era normal que recibiera coqueteos de cada cantante que se presentaba en sus programas y uno de los que sucumbió a sus encantos fue el mismísimo Luis Miguel, quien no dudó en portarse muy galante con ella.

Esta visita del cantante al programa “¡Aquí está!” ocurrió en 1989 y trascendió el coqueteo que sostuvo con la “Chaparrita de oro”, por lo que en un programa argentino de televisión le cuestionaron a Cristian Castro si aceptaría de padrastro al “Sol” y lo que reveló dejó con la boca abierta a todos.

El intérprete de “No podrás” también se refirió a su relación con Luis Miguel y habló del motivo por el que se distanciaron, pero fue inevitable que le preguntaran sobre qué pensaba sobre un romance entre Verónica Castro y el cantante, y sorprendió a todos con su respuesta.

¿Hubo romance entre Luis Miguel y Verónica Castro?

Cuando Verónica Castro invitó a Luis Miguel a su programa para entrevistarlo, el cantante rondaba los 20 años y ya era todo un rompecorazones, conquistando a las mujeres más guapas del medio del espectáculo, pero se topó con una de las actrices de telenovelas más bellas de la historia y quedó impactado.

En aquella ocasión, entre la charla, el “Sol” no dudó en coquetearle descaradamente a la conductora de TV, quien prácticamente le doblaba la edad, pero ello no fue impedimento para que le cantara al oído el tema “Si nos dejan”, en un momento que sacó chispas en la televisión.

La familiaridad con la que Luis Miguel se acercó a Verónica Castro e incluso recargó su cabeza sobre su hombro mientras cantaba llamó mucho la atención y comenzaron las especulaciones sobre si existió un romance entre ambos, y ahora Cristian Castro reveló si aceptaría de padrastro al “Sol”.

En una entrevista con el programa “Socios del espectáculo”, el intérprete mexicano fue cuestionado sobre si aprobaría un romance entre su madre y el cantante, y nadie esperaba lo que comentó, sobre todo después de que se dijo que no tenía buena relación con Luis Miguel.

“¡ojalá!… Le digo, ‘vieja, lánzate…’ Me gustaría, es lo que quiero. ¡Que le dé! ¡Que le dé! ¡Que le dé!… Claro, quiero que mi viejo sea LuisMi”, comentó Cristian Castro, asegurando que estaría muy feliz con un romance así y dando entender que no le importaría que Luis Miguel fuera su padrastro.

Por otro lado, el cantante señaló que no sabía realmente qué fue lo que los distanció o por qué Luis Miguel se había molestado, pero reveló que el “Sol” le había bajado a una novia: “Pero está enojado porque él la quitó y yo se la dejé, no sé qué pasó… Algo lo enojó, pero a mí no me enoja nada. En mi corazón está Luis, en el corazón de toda la gente, no lo puedo sacar por nada del mundo”.

