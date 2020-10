¿Verónica Castro tuvo romance con Ana Gabriel?

De nueva cuenta se ve envuelta en chismes y rumores, la actriz, Verónica Castro, tras ser señalada de haber un sostenido un romance con la cantautora, Ana Gabriel, donde el conductor del programa, Sale El Sol, Gustavo Adolfo Infante, sostuvo que supuestamente además de Yolanda, también tuvo una relación amorosa con la cantante.

Se especula que Verónica después de tantas decepciones amorosas probaría suerte con el sexo femenino, sin embargo, la intérprete de “Rosa Salvaje” lo ha negado rotundamente.

“También de Verónica se han dicho cosas, que anduvo con Yolanda Andrade y Ana Gabriel, digo vamos a ser serios..se dijo muchos años que había andado con Yolanda Andrade, se dijo..Yo no sé si Verónica Castro y Yolanda Andrade”. Comentó Gustavo.

“¿Relaciones con mujeres? ¿de amor?, no me ha venido ninguna a pedir matrimonio, pero qué lindo sería ¿no?, pero no, no me ha llegado la pareja gay, que me venga a pedir matrimonio, bueno hubo una que sí me pidió matrimonio, pero no sé si soltar el nombre y además le dije que no” expresó Verónica en una entrevista.

Ana Gabriel y Verónica se conocieron hace 3 décadas al parecer en un concierto de beneficencia, desde ahí convirtiéndose en grandes amigas y confidentes sin embargo algunos lo tomaron por otro lado adjudicándole que entre ellas había un amorío. Por ahora se sabe que ambas famosas se distanciaron.

“Nunca tuve un problema con la señora, se los juro, de verdad, ni un sí ni un no, pero creo que cuando te llegas a cansar de ciertos caminos, lo más sano es retirarte antes de hacerle daño a alguien, se manejan muchas mentiras en el medio, pero conmigo no las hay” reiteró la intérprete de “Simplemente amigos”.

Sin embargo, a pesar de todo los dimes y diretes, la ex jueza de “Pequeños Gigantes” se encuentra estrenando un look rubio que le resta unos años y ha refrescado su imagen, desde sus redes sociales les compartió a su millon de seguidores que se encontraba renovada.

Verónica Castro es madre del cantante Christian Castro, con quien procreó con el fallecido actor Manuel “El Loco” Valdés.

Además, participó como jueza en el concurso de talento infantil, reapareciendo tras varios años de ausencia en la casa productora, Televisa, donde compartió escenario con Galilea Montijo, y en la serie de Netflix, donde le dio vida a Virginia de la Mora, quien solamente participó en la primera temporada decepcionando a la audiencia por la inesperada ausencia del personaje.

