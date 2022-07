Verónica Castro revela que la ANDA nunca la ha apoyado, ni para dar a luz

En la antesala de las elecciones para elegir nuevos representantes en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Verónica Castro, una de las actrices con mayor trayectoria en la televisión mexicana e internacional, se pronunció e hizo una fuerte revelación sobre esta organización, la cual cimbró al medio del espectáculo mexicano.

Con más de 50 años de trayectoria, la “Chaparrita de oro” es una de las voces autorizadas para hablar respecto de las funciones de la ANDA y la manera en que se maneja con sus afiliados, pues sostuvo que nunca la ha apoyado, incluso en los momentos en los que más lo necesito.

Verónica Castro reveló que no recibió ayuda por parte de la Asociación Nacional de Actores ni para dar a luz, pues cuando estuvo embarazada tuvo que empeñar uno de sus bienes para poder solventar los gastos que se le presentaron en aquel momento.

Levanta revuelo con declaraciones

Aunque Verónica Castro es una de las famosas que no se había pronunciado sobre la ANDA y las elecciones que se realizarán el próximo 8 de agosto, en el programa “Venga la alegría”, de TV Azteca, se presentó un video donde se ve a la actriz hablando sobre esta institución.

El clip ha rondado también por redes sociales y sale a la luz justo en un momento donde varios actores y actrices se han pronunciado sobre el papel que tiene el Sindicato Nacional de Actores y los apoyos que reciben o no del mismo, además de la manera en que se ejercerá la votación para elegir nuevo dirigente.

En las imágenes, la protagonista de “Los ricos también lloran” menciona que en el más de medio siglo que lleva cotizando en la ANDA no ha recibido ayuda de su parte ni siquiera cuando estaba embarazada, pues tuvo que solventar sus gastos ella misma empeñando algo de su propiedad.

“Yo también tengo muchos años cotizando para la ANDA, más de 50, 55, por ahí, y nunca me han dado nada, hasta para poder tener a mi hijo tuve que empeñar mi coche”, dijo Verónica Castro con voz entrecortada, pidiendo que la asociación sí brinde su ayuda a quienes lo necesitan.

“Entonces espero que por lo menos a los compañeros que más lo necesitan se los den (el apoyo), y como ya no confiamos, ya no podemos tener fe, entonces prefiero que mi voto sea presencial, si no les molesta”, agregó la actriz y cantante.

Y es que existe una polémica entre los agremiados debido a que el proceso de votación está programado para ser virtual, pero muchos, como Verónica Castro, no confían plenamente en la honestidad del proceso, por lo que prefieren acudir a emitir su sufragio de manera presencial.

