Veronica Castro aparece con un cambio de look

La cuarentena ha hecho de las suyas en cuanto a modificaciones en el cabello o y no fue la excepción para la actriz y cantante de 67 años, Verónica Castro, quien aprovechó la cercanía de sus redes sociales y corrió a su cuenta de Instagram para mostrarle a sus admiradores el cambio de look que se había realizado, dejando ver un cabellera larga y rubia obra de su estilista Bernardo Moreno.

Estrenando nueva imagen, la intérprete de varios éxitos melodramáticos como “Los Ricos También Lloran” y “Rosa Salvaje” presumió en una historia de su cuenta con un peinado suelto enmarcados por unas sutiles ondulaciones claras donde menciona “El pelo lacio, las canas, ya están servidas, pero no más lacio, me voy a quedar pelona por culpa de ustedes que les gustan los pelos lacios. No pueden decir que no cumplí”. Expresó Verónica.

La también conductora llegó al millón de seguidores y su reciente publicación rebasa los 19 mil likes, donde halagos y piropos no se hacen esperar, pues ademas de poseer unos bellos ojos verdes claros mantiene una personalidad carismática.

Recientemente el nombre de Verónica estalló en varios programas de televisión al ser señalada por parte de Yolanda Andrade como su novia e incluso que habían consagrado su supuesto romance al matrimonio en un país europeo.

Luego de tantos chismes alrededor de la ex esposa de Manuel “El Loco” Valdés, ya que se reveló una foto con Andrade, al parecer en un parque de París, Francia, sonando más fuerte las alarmas. Llevándola a tomar la decisión de ponerle fin a los dimes y diretes, aclarando la situación que sólo se trataba de una confusión por parte de Yolanda, ya que ella sólo la veía como una hija y que le dolía lo que le estaba haciendo tras esa calumnia.

La mamá de Christian, partipó en la serie de Netflix, La Casa de las Flores, marcando su regreso a la pantalla, sin embargo, no volvió a su papel de Virginia de la Mora en la segunda temporada ya que solo estaba pactada su escenificacion en la primera parte.

También fue parte del jurado para el programa “Pequeños Gigantes” en 2019, bajo la producción de Rubén Galindo y Marcelo Strupini, tras varios años fuera de los reflectores, retornando a la casa productora que la hizo famosa, Televisa, como compañeros estuvieron Miguel Bosé, Ariel Miramontes “Albertano” y Galilea Montijo, quien fue la que le recomendó su estilista de cabecera.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.