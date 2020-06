Ventaneando se mofa de Gustavo por entrevista a Karla Panini 

Luego de que Gustavo Adolfo Infante presentará su entrevista exclusiva a la pareja más polémica del momento, Karla Panini y Américo Garza, el periodista ha sido blanco de muchas críticas, ha sido tachado de vendido e hipócrita por lo que tuvo que salir a su defensa. Sin embargo, eso no fue todo, ya que los conductores del programa Ventaneando se mofaron de Gustavo Adolfo Infante.

"Yo acepto todas las críticas porque llevo toda mi vida haciendo críticas, me dedico a eso. Lo que no acepto es que se critique y se descalifique antes de ver la entrevista. Yo pregunto por qué cuando Javier Alatorre entrevistó al Mochaorejas, no se le fueron a la yugular a Alatorre; cuando López-Dóriga entrevistó a La Matiaviejitas, por qué no se le fueron a Joaquín encima. O sea, por qué, yo nomás fui a hacer una entrevista. ¿Les creo o no los creo?, se los voy a decir al final del serial que vamos a presentar, porque dentro de una misma historia siempre hay dos versiones", señaló el periodista.

Fue durante una emisión del programa que los conductores de Ventaneando revelaron que fue PatI Chapoy quien había tenido la primicia de la entrevista con Karla Panini y Américo, sin embargo, la rechazó debido a que pedían que viajara a Monterrey por lo cual no aceptó por la pandemia de coronavirus , y ellos decidieron aceptaron que el periodista Gustavo Adolfo Infante del programa De Primera Mano se las hiciera.

“Este programa siempre ha estado abierto a la entrevista con Américo Garza y Karla Panini y en una primera oportunidad te ofrecieron la entrevista a ti -Pati Chapoy-”, mencionó Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando.“Querían que viajaras a Monterrey, les dijimos que por cuestión de la pandemia y del coronavirus no se podía hacer este viaje”, señaló.

Además, la jefa de información señaló que la pareja no estuvo contenta con la entrevista ya que indicó que Panini y Garza volvieron a buscar a Ventaneando. “Recientemente hemos recibido noticias de que querían que nos entrevistáramos con ellos, porque otra entrevista que dieron a otro programa no les había dejado satisfechos porque no les habían preguntado lo que ellos querían. Las entrevistas siempre han sido a modo y acomodadas a sus intereses”, comentó Rosario Murrieta.

Por si fuera poco, Ricardo Manjarrez, conductor del programa de TV Azteca, indicó que como no tuvieron otra opción la pareja buscó lo que restaba. “Digamos que tomaron otra opción, como lo que restaba, ya que no se pudo concretar con nosotros pues dijeron vamos con lo que sigue”,dijo Manjarrez.

Daniel Bisogno tampoco se quedó callado y no desaprovechó la oportunidad de indicar que una entrevista como esta se debe de aprovechar. “Además, ¿cada cuándo le llega una entrevista a Américo Garza? Digo, hay que aprovecharlas”, indicó.