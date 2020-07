Venga la Alegría: Brandon Peniche y esposa dan positivo a Covid

Luego de que la periodista y conductora, Flor Rubio anunciará que había dado positivo a la prueba del coronavirus por lo que se ausentaría de Venga la Alegría, ahora su compañero del programa, Brandon Peniche, hijo del actor, Arturo Peniche, confesó que también tiene Covid-19. Después de que se realizó dos pruebas a Covid-19 y salieron negativas, el actor finalmente se practicó una tercera en la que los resultados fueron positivos.



El conductor de Venga la Alegría lo confirmó en un video que subió a sus redes sociales, en el que estaba en compañía de su esposa Kristal Cid. "Hace aproximadamente un mes me empecé a sentí mal, me empecé a sentir cansado; fui a trabajar, entonces yo y mi producción me retiraron un poquito, me guardé nueve días y me hice pruebas en diferentes hospitales y me salieron negativas, yo seguía con estos síntomas y mi doctor me decía que yo tenía Covid, pero era complicado porque salía negativo en las pruebas.

"Luego me hice una tomografía de tórax y todo salía bien, pero yo decía me siento mal, hasta la tercera fue que salí positivo. Esto es un mensaje para todos, mis síntomas fueron dolor de cabeza, me sentía muy cansado, luego se me quitaba y de repente me iba a trabajar y me sentía sudoroso. Hasta fui a la enfermería y me dijeron; 'señor, lo que usted tiene es un ataque de pánico'".



También comentó que cuando se dio cuenta fue cuando perdió el sentido del olfato y el gusto y pensó que era gripa y ese día se hizo la tercera prueba en la que le comunicaron que tenía el virus, al igual que su esposa. Comento que seguirá haciendo enlaces en el programa como el resto de sus compañeros que han resultado contagiados como Flor Rubio, Carlos Alberto Pérez "El Capi" y Kristal Silva.



"Si tu convives con alguien que tiene Covid lo correcto es aislarte, esperar 8 días antes de hacerte la prueba, no hacerlo rápidamente porque saldrá negativa", afirmó el conductor. "Nosotros siempre hemos tomado todas las medidas de seguridad y aún así nos contagiamos. Usa cubrebocas, lava tus manos y desinfecta todo. Es la única forma de combatir este nuevo virus".

