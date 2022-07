Venden boletos para conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico tras días de fila

Luego de anunciar que antes de iniciar su próxima gira daría tres presentaciones en Puerto Rico a finales del presente mes, al fin este sábado la venta de boletos para estos conciertos de Bad Bunny comenzó en la isla, con gran respuesta del público.

Y es que tras días de fila, los fans de Bad Bunny, quienes pernoctaron en las afueras del lugar donde se realizará el show en San Juan, pudieron adquirir los tickets, los cuales son muy cotizados por el protocolo que ha seguido la organización para evitar la reventa.

Desde el pasado miércoles, decenas de seguidores de Bad Bunny llegaron hasta el Coliseo de Puerto Rico, el principal recinto de espectáculos de la isla, esperando comprar los boletos, los cuales solo se venderían en persona y dentro del lugar, según instrucciones de la producción.

Les hace un obsequio

Esas primeras personas que arribaron al Coliseo de Puerto Rico el miércoles fueron obsequiados con boletos gratis por un miembro de la producción por su "fidelidad" con Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny.

Cientos de personas continuaron llegando al estadio con sillas, comida, radios y juegos de mesa para esperar un par de días y comprar un máximo de cuatro boletos, de acuerdo con las instrucciones dadas por el propio Bad Bunny durante una transmisión en vivo que ofreció el pasado 2 de julio en Instagram y de la que hicieron eco la TV y las redes sociales.

La cola de personas aún se extiende por varios kilómetros por la zona de Hato Rey, sector donde se ubica el Coliseo de Puerto Rico. No obstante, la producción del evento anunció en la noche del viernes que la fila "ha llegado al límite máximo de personas que podrán adquirir sus boletos para los conciertos".

"La fila ya cerró, por lo que se solicita el apoyo del público para que no sigan llegando, ya que no serán aceptados a formar parte de la misma", informó la producción en un comunicado de prensa. "Se les exhorta a los fanáticos a que sigan manteniendo el orden, las áreas limpias y a no bloquear los accesos a edificios, ya que la zona es residencial", abundó el texto.

Las presentaciones de "Un Verano Sin Ti", nombre que lleva el más reciente disco del artista más escuchado en el mundo, serán el 28, 29 y 30 de julio en el Coliseo de Puerto Rico.

Luego de estos tres espectáculos, Bad Bunny arrancará oficialmente el 5 de agosto en Orlando, Florida (EE.UU.), su gira "World's Hottest Tour", que culminará el 10 de diciembre en Ciudad de México.

El artista boricua ofreció en diciembre pasado dos conciertos especiales, titulados "P FKN R", en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, para los que se vendieron todas las entradas.

