En los últimos meses Vanessa Guzmán se ha robado los reflectores tras sorprender a su público con su radical cambio físico tras convertirse en una competidora de fisicoculturismo, faceta que le ha costado mucho, pues no sólo ha sido ejercicio y una buena alimentaciónm ya que cada músculo es una lágrima que ha derramado.

Quienes conocieron a la estrella de televisión primeramente como reina de belleza y posteriormente como actriz de telenovelas se llevaron tremenda sorpresa con esta nueva faceta de la famosa de 45 años. Mientras algunos la han apoyado en está nueva aventura otros se le han ido encima por su transformación y hasta consideran que es poco femenina, por lo que ahora en una reciente entrevista la artista soltó el llantó y reiteró la frase que dijo en alguna ocasión "cada músculo es una lágrima que he derramado".

Fue durante una entrevista con el programa De Primera Mano que Vanessa Guzmán dio su opinión luego de que los presentadores de dicho programa hablaban de su radical cambio; la famosa soltó el llanto luego de que los conductores le recordarán la frase, la cual no quiso revelar su origen.

“Esa es una situación que difícilmente compartiré públicamente porque es algo muy privado, es algo que solamente compete a mi núcleo familiar, pero que definitivamente la vida me hizo tocar un fondo, en donde te das cuenta de la vulnerabilidad general de la vida y de muchas otras situaciones y es por eso que decido darme esta pausa actoralmente hablando, y me alejo completamente de los escenarios para dedicárselo en cuerpo y alma completamente a mis hijos y por supuesto en mí”, expresó.

Acto seguido, la protagonista de la telenovela Soltero con Hijas destacó que es muy importante que las personas se quieran, se valores para así poder ayudar a las demás personas.

“Yo también esto lo he compartido y tal vez para nuestra sociedad, para nuestra idiosincrasia mexicana, para nuestra cultura, culturalmente hablando, pueda chocar, pero la realidad es que ahí me doy cuenta de que primero tenía que ser yo, después yo y por último yo, ¿por qué?, porque yo tenía que estar fuerte en ese momento para mi familia”, destacó.

A borde del llanto, Vanessa Guzmán confesó que ella no la ha pasado nada bien, son embargo ha aprendido a no ser vulnerable y que no le queda más que levantarse y reinventarse y luchar en el día a día para ser alguien mejor y no ser alguien del montón.

“Si yo no estaba bien, no iba a poder estar bien con los demás, ahí aprendí a darme cuenta de la importancia de poderte realizar en todos los aspectos, personal, emocional, sentimental, familiar, social, la importancia que debes de tener en tu centro como persona, como ser humano, para poder ejercer todo lo demás, entonces dije ‘algo está pasando en mí, no soy quien yo era, no soy ni estoy teniendo lo que yo puedo dar, necesito tocar y pisar este fondo’ para, por otras razones que no tienen nada que ver con el mundo del espectáculo, porque pueden especular mil, no tiene absolutamente nada que ver, pero que ahí te das cuenta de que eres un ser humano, es cuando rompo esa barrera de soy famosa, todo lo puedo, todo lo sé, y el éxito y la fama, me mareo, no, volví a ser el ser humano vulnerable, frágil, quebrantable… ¡ay, perdón!... y no queda más que levantarte y reinventarte y luchar en el día a día por ser alguien diferente y no ser alguien del montón”, expresó.

Finalmente, Vanessa Guzmán confesó que actualmente se encuentra muy feliz tras darse una nueva oportunidad en el amor. “Sí..., sí lo he dicho, fíjate que ni hice como mucho escándalo, se han portado bastante respetuosos en mi vida, ustedes siguen mis redes y ven mis viajes que comparto y definitivamente es más que evidente que tengo una relación de pareja, en donde estoy plenamente feliz, disfrutando y viviendo, apoyada al 100 por ciento, además comparte este mundo conmigo, empresario, tenemos nuestro gimnasio, que por fin ya lo abrimos aquí en el Paso, Texas”, finalizó.

¡@vanessaguzmann confiesa cómo nació su pasión por el fisicoculturismo tras haber tocado fondo y cómo eso fue un salvavidas para ella!#DePrimeraMano��: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/M16QeomEEo — De Primera Mano (@deprimeramano) April 18, 2022

