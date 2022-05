Vanessa Guzmán responde a hater que asegura que le salió bigote y la tachan de grosera

Vanessa Guzmán es una de las actrices más bellas y admiradas en el mundo del espectáculo, y no solo por el talento que tiene frente a las cámaras si no también como modelo de fisicoculturismo, faceta por la que ha recibido cientos de críticas por su radical cambio físico. En repetidas ocasiones la artista de 46 años ha sido comparada con un hombre e incluso recientemente un hater aseguró que a la famosa ya le salió bigote por lo que ella no dudó en responder.

Fue hace un par de horas que la protagonista de la telenovela Soltero con Hijas hizo frente a un mensaje que apareció en la caja de comentarios de una de sus publicaciones; su hater cuestionaba si a la famosa ya se le veía bigote o él veía de más. “Ya se le ve bigote o solo lo veo yo”, escribió el usuario.Situación por la que Vanessa Guzmán enfureció y respondió de una manera contundente al grado de que fue tachada de grosera por otros usuarios.

"Cómo dicen pendej$%$”, fue el mensaje que la actriz acompañó con unos emojis de caritas sonriendo. El mensaje de la estrella de televisión causó todo un revuelo en redes sociales y fue tachada de grosera. Pero no todo terminó ahí ya que Vanessa Guzmán volvió a retomar sus redes sociales para expresarse más a fondo de por qué reaccionó de tal manera.

"Si!!! Lo sostengo y lo seguiré diciendo.. la gente dice muchas pendejadas... y lo más lamentable es la manera en la que muchos avalan el abuso de opinión. Recibo cientos de groserías y ofensas diario, ante eso nadie cuestiona, me defiendo y la grosera soy yo", escribió la actriz que hizo una pausa en el mundo de las telenovelas para dedicarse al fisioculturismo.

Como era de esperarse, Vanessa Guzmán fue apoyada por diversas artistas del medio como Maribel Guardia, Livia Brito, Ana Bárbara y Galilea Montijo, entre otras, quienes no dudaron en expresarle que la admiraban y la respetaban. "Vane siento mucha admiración por ti y todo lo que has logrado con tanto esfuerzo, sigue adelante y no prestes atención o cosas que no valen la pena hermosa, tu sigue sigue y sigue", escribió Livia Brito.

Mientras que Ana Bárbara le sugirió seguir alzando la voz. "Comadre, como dijo el Mahatma Gandhi “lo mas atroz del la gente mala, es es el silencio de la gente buena” así que tu adelante y SIGAMOS ALZANDO LA VOZ. TE AMO". Por su parte Maribel Guardia la felicitó por defenderse. "Eres una mujer admirable y eso causa muchas envidias , te felicito por defenderte", expresó. Finalmente Galilea Montijo le reiteró que es una mujer chingona y que no se detueira por comentarios así. "Tu eres una Reina! Sigue tu camino!! Campeona y vieja chingona eres", escribió.

Cabe mencionar que recientemente Vanessa Guzmán gritó a los cuatro vientos su amor por Carlos Martínez, su pareja desde hace tiempo, sin emabrgo, fue en su cumpleaños que decidió presentarlo oficialmente.

“Felicidades a la persona que me ha traído amor, felicidad, y compañía… gracias por hacerme tan feliz y compartir todas mis locuras, sin tu apoyo, comprensión y respeto nada sería posible... te amo y deseo muchos cumpleaños más juntos. Que llueva felicidad en ti este día y siempre... love you @carlosrmaartinez ”, escribió la protagonista de novelas de Televisa junto a un collage de imágenes en las que aparecen muy felices los dos.

