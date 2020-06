Vanessa Guzmán llama envidiosas a Cynthia Klitbo, Violeta Isfel y Julissa

Vanessa Guzmán rompió el silencio luego de que fuera señalada por sus colegas, Cynthia Klitbo, Violeta Isfel y Julissa, que era una persona intocable y pesada. La actriz de Soltero con hijas, no se quedó callada y decidió contestarle especialmente a Cynthia Klitbo quien la tachó de ser una mujer pesada y sin talento.

Hace unos días, la rubia confesó que trabajar con Guzmán en la telenovela Atrévete a Soñar del 2009 fue una pesadilla, pues no quería que nadie le hablara ni la tocara, y ahora es la originaria de Ciudad Juárez quien se defiende de las acusaciones. "Existen brotes de envidia entre los hermanos de un mismo hogar, en el trabajo, en la oficina, en los grupos, en las comunidades, en las luchas políticas y sindicales, en el mundo de los artistas, científicos y profesionales... hasta en las familias, por todos lados!", se puede leer.

En el texto que Vanessa posteó que nunca atacó a Cynthia, por lo que sus seguidores le aplaudieron la educación que mostró frente al público. Tras los comentarios de Klitbo sobre lo difícil que fue trabajar con la ex modelo, otras compañeras del medio artístico la respaldaron, como Violeta Isfel y Julissa, ésta última compartió en el programa Sale el Sol que Guzmán le parecía una persona muy "pesada".

Sin embargo, otros actores han salido en defensa de Vanessa. Como lo es el actor Gabriel Soto, quien señaló que la actriz era una gran compañera. Durante una entrevista al programa Hoy, el histrión señaló que solo puede decir cosas positivas de ella. “Cada quien habla como le va en la feria, yo con Vanessa he trabajado en varias ocasiones como en Carita de ángel hace muchos años y trabajamos en Soltero con hijas. Es una gran actriz, una gran compañera y solamente puedo hablar cosas positivas de ella”, mencionó Gabriel Soto.

Por su parte, Violeta Isfel señaló: “No podíamos tocarla (a Vanessa Guzmán), o sea, sí en las escenas. Una vez me pasó en una escena que estaba ya en el set y los camerinos quedaban arriba de la casa y procuraban que ya fuéramos listos para que ya no tuviéramos que movernos. Ese día no recuerdo exactamente qué pasó, pero creo que le pusieron mal el micro, no sé cómo estuvo el rollo y ella decía: 'Ahorita vengo' y se iba hasta su camerino y allá le ponían el micrófono la gente o su asistente que la acompañaba y ya luego llegaba al foro”, contó Violeta Isfel durante una entrevista al programa Suelta la Sopa.

La actriz también lamentó que Cynthia Klitbo tuviera malos entendidos con Vanessa.

“Si para Cynthia fue algo difícil lo lamento un montón, a mí no me tocó esa parte. Yo no tomo ningún partido. De pronto decías ¿qué estamos esperando? Y estábamos esperando a Vanessa porque tenía que ir hasta su camerino a ponerse el micrófono. No sé en qué momento de su vida Vanessa estuviera cuando grabamos Atrévete a soñar, entonces si para Cynthia fue la cosa más desagradable, qué duro. Creo que tener un compañero con el que no podrías volver a trabajar en tu vida debe ser muy difícil”, indicó Isfel.