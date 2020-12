VIDEO Regañan a Patricia Manterola por enseñar el calzón.

La actriz, Patricia Manterola lució un vestido con unas botas mientras celebraba con la canción de Maluma y Jennifer López, titulada " Pa Ti " que se estrenó apenas el 26 de septiembre en la plataforma de YouTube.

Patricia Manterola es una mujer de 48 años que se ha mantenido muy bien durante los años y por eso se siente tan segura de lo que tiene, en Instagram compartió un video, donde se le puede ver muy feliz y escribió:

"Como cuando @jlo y @maluma te cantan una canción personalizada... “Pa Ti...Manterola”.

Regañan a Patricia Manterola por enseñar el calzón

Pero al dar la vuelta las cosas se salieron un poco de control y terminó por enseñar el calzón, sus seguidores no pudieron pasar ese momento desapercibido y le comentaron:

"Patty luces bien para tu edad, pero recuerda que ya no tienes veinte y que tienes hijos varones, para estar enseñando el calzón" fue uno de los comentarios de una seguidora.

Aunque un gran número de hombres le aplaudieron su video, y le mandaron todos sus buenos deseos. La carrera como actriz de Paty Manterola es muy larga y con grandes éxitos en su vida profesional, desde telenovelas, peliculas, series y programas de televisión.

Telenovelas de Patricia Manterola

Año Telenovela Personaje

2007 Destilando amor Érika Robledo

2006 La fea más bella Ella misma

2005 Apuesta por un amor Julia Montaño, "La Potra"

1997 Gente bien María Figueroa

1995-1996 Acapulco, cuerpo y alma Lorena García

1991 Alcanzar una estrella II

Series de Patricia Manterola

Año Título Personaje

2019 Renta Congelada segunda temporada Delia

2018 Señora Acero 5 Nancy Salas5

2017 Renta congelada Delia, "La esotérica"

Programas de Patricia Manterola



Año Programa / Serie Personaje

2019 ¿Quién es la máscara? "Lechuza"

2019 The World's Best Juez Internacional

2017 Siempre Niños Conductora

2016 La Voz Kids Conductora

2012 El show de Patty Conductora

2010 Gritos de muerte y libertad Mujer Morena

2010 El cartel de los sapos II Andrea Negrete

2008 El show de los sueños Conductora

2006-2007 Ugly Betty María Lorenzo

2006 Premio Lo Nuestro Conductora

2004 Acapulco fest 2004 Conductora

2001 Great Performances Invitada

2001 Arli$$ Carman Caballo

1999-2001 Ángeles Adriana Vega

1996 Mujer, casos de la vida real

1989 Papá soltero

Películas de Patricia Manterola

Año Película Personaje

2017 La Nación de las Mariposas Camelia

2011 The King Hector Lavoe Carmen

2009 El juego perfecto María

2007 Mi novia está de madre Virginia

2001 Carman: The Champion Allia

2000 The City of Lost Souls Lucía

2000 The Dukes of Hazzard Gabriela

1993 Donde quedó la bolita Paty

