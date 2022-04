VIDEO: Magaly Chávez y Alfredo Adame anuncian su boda

Luego de que el pasado mes de marzo Alfredo Adame diera a conocer que le había enviado un catálogo de anillos a su novia Magaly Chávez para que ella eligiera la joya que más le agradara, ahora la pareja ya reveló que ya están listos para la boda, pues están a un paso de llegar al altar.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la ex participante de "Enamorándonos" compartió un video con sus miles de seguidores en donde aparece sentada en una mesa junto al ex galán de telenovelas, celebrando que pronto llegarán al altar. En el videoclip Alfredo Adame reveló que se encontraban celebrando y cotizando precios para su enlace nupcial.

“Amigos, estamos aquí en la antigua hacienda de Tlalpan, uno de los lugares más bellos, porque ya venimos a ver las cotizaciones para la boda. Nos vamos a casar”, se escucha decir al ex conductor de Hoy.

Por su parte, Magaly Chávez expresó que por eso estaban celebrando. La pareja deleitó su paladar con una pechuga de pollo, pastel y una ensalada campestre y por supuesto no podía faltar el vino. Cabe mencionar que a principios del mes de marzo, Alfredo Adame manifestó que deseaba llegar al altar con Magaly, pues era la mujer de sus sueños, pues a parte de ser una mujer de familia, ella estaba a la antigüita como él.

"Yo soy a la antigüita y ella también. Ella me dijo ‘Aquí nada de que mi crush, mi vida, mi cielo y luego no. Si le vas a entrar, le vas a entrar serio y formal’ , señaló en su momento el famoso. Cabe mencionar que la modelo también confesó que ella era virgen y así pretendía llegar al altar.

“Me dijo, ‘escoge’ y yo ‘espérate, vámonos poco a poco’, todavía no ha habido ni…y no, todavía no, todavía sigo siendo virgen, sin cuchiplancheo todavía”, expresó la influencer, quien saltó a la fama tras su participación en el programa Enamorándonos de Tv Azteca.

