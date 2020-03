VIDEO: Katy Perry revela que está embarazada de su primer hijo

Katy Perry reveló que está embarazada con el estreno de su nuevo video, "Never Worn White", informó The Hollywood Reporter. Este será el primer hijo de la intérprete de "California Gurls" con su prometido, el actor Orlando Bloom, quien es padre de un niño de 9 años, Flynn, producto de su matrimonio con Miranda Kerr.

Después del estreno del video, el miércoles por la noche, la intérprete hizo publicaciones al respecto en sus redes sociales. "“Digamos que es una revelación, hay mucho que me pasará este verano. No solo voy a dar a luz literalmente. Estoy emocionada. Estamos emocionados y felices y es probablemente el secreto más largo que he tenido que mantener”, confesó.

en su cuenta de Instagram junto a un fragmento del videoclip.

"Dios mío, me alegro por no tener que aguantar más", escribió en Twitter.

Este será el primer bebé de Katy Perry y el segundo de su actual pareja Orlando Bloom.Katy Perry es una de las artistas más famosas del mundo. La intérprete de Roar dio a conocerse mundialmente con su disco "One of the Boys" (2008). Su último trabajo fue en el 2017 con "Witness".

Mientras que sua ctual pareja alcanzó la fama mundial con su participación en la trilogía de "The Lord of the Rings" en la que interpretó al elfo Legolas.

A tan solo unas horas de que Katy Perry revelara en el video que estaba embarazada, esté lleva 9.905.288 reproducciones y un sinfín de comentarios de felicitaciones.