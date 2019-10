Usuarios llaman Maléfica a Sara Sosa, hija de José José

La muerte del Príncipe de la Canción, José José, ha estado envuelta en una polémica luego de que José Joel y Marysol, hijos también del cantautor indicaran a los medios de comunicación que tras enterarse de la muerte de su padre desconocían donde se encontraban los restos, ya que su hermana menor se había negado a decirles.

Tras varias horas, por fin las diferencias entre hermanos se arreglaron y hace unas Sarita compartió un video en su cuenta de Instagram donde señalaba que las diferencias entre ellos se habían arreglado luego de platicar.

Lee también: Sara Sosa, hija de José José comparte video con José Joel y Marysol

En el video también hablan José Joel y Marysol en donde reafirman lo que dice Sara, pues indican que llegaron a un acuerdo para despedir a su padre como se merece.

"Gracias a Dios estamos unidos por papá. Gracias familia por su paciencia. Los mantenemos informados. Que ¡Viva El Príncipe!", señaló Sara al colgar el video donde aparece con Marysol y José Joel.

Sin embargo, las palabras de Sara no convencieron a los usuarios de la red social por lo que no dudaron en atacar a la joven, y no solo en esa video si no que han aprovechado para revisar las fotos que Sara ha compartido con José José para insultarla supuestamente por su mal actuar con su familia.

"Mírenla, toda la maldad se le nota a flor de piel, es maléfica", "Eres el diablo disfrazado de mujer", "La misma cara del diablo! Tienes una mirada maléfica eso no se puede ocultar por más maquillaje que te pongas...tu misma te has creado un mal karma, das lástima", son algunos de los comentarios en las imágenes de Sara.