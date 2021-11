Uñas de Lucerito Mijares generan toda una controversia en redes

En estos últimos días, Lucerito Mijares ha sido tema de conversación en las redes sociales luego de que se filtrara la millonaria suma que pagan sus padres, Lucero y Manuel Mijares para que ella estudie en una prestigiosa escuela en Estados Unidos; ahora la jovencita volvió a generar toda una controversia tras viralizarse unas imágenes en la que la famosa exhibe sus uñas.

Las fotografías y un par de videos fueron publicados en una cuenta de fans de Lucerito Mijares, en donde la estrella de las redes sociales luce una blusa y un pantalón negro mientras envía saludos y agradece a la comunidad LGBT por todo el apoyo que le han brindado, sin embargo, fueron sus uñas todo un tema de conversación.

Cabe mencionar que en la publicación original Lucerito Mijares recibió un sinfín de muestras de apoyo, sin embargo, generó toda una polémica cuando estás imágenes fueron retomadas por el perfil de Instagram del programa de espectáculos Suelta la Sopa, en donde el tema de conversación ahora no fueron sus chinos sino sus uñas.

Muchos de los usuarios del programa de espectáculos criticaron la forma de las uñas de la futura estrella de la música, pues les causó admiración que la famosa se comiera las uñas.

"Las uñitas de la niña","Esas uñas por dios", "Se comió todas las uñas, sólo dejó los tocones", "Que uñas por Dios", son algunas de las críticas que Lucerito Mijares recibió por el problema de onicofagia que tiene. Tras recibir un sinfín de críticas hubo algunos usuarios que no dudaron en defender a la hija de Lucero.

"Ella es bella ustedes también tienen defectos que todo el mundo","Esta muy linda y por que no . Yo me las comí por mucho tiempo", "Cada quien vive como quiere déjela vivir", "Aún m como las uñas, así que no le veo lo malo, quieren que sea madura aún es una niña y aquí todos han tenido una faceta de comerse las uñas. ", "Es una adolescente muy hermosa que está viviendo cambios y es normal".

Pese a que Lucerito Mijares no ha hecho su debut oficial como cantante, actualmente la jovencita goza de una gran popularidad gracias a que heredó el talento de sus padres y que ha demostrado ser una jovencita carismatica, razón por la que se ha gando el cariño del público.

Lucerito Mijares causa toda una controversia por sus uñas.

Recientemente salió a la luz que la artista de 16 años se fue a vivir a Massachussetts, Estados Unidos para cumplir uno de sus sueños, terminar sus estudios, condicción que sus padres le han puesto antes de lanzarse como cantante. "Ahorita estoy fuera de México, por unos meses. Estoy estudiando la preparatoria", dijo la menor durante una entrevista con el programa Ventaneando.

