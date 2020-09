Una llamada detonó la muerte de Xavier Ortiz, asegura su hermano

A más de siete días de la muerte del actor y cantante, Xavier Ortiz, han salido a la luz algunos detalles de las posibles causas que pudieron orillar al ex Garibaldi a huir por la puerta falsa ante el cuadro de depresión que sufría.

Luego de que Carissa, ex esposa del presentador de televisión , confesara su sentir tras escuchar un audio en donde el actor la tacha de mala mujer y malvada, ella señaló que desconocía por qué Xavier pensaba eso de su persona. “Sí, sí reconozco su voz. Bueno, esa fue su percepción, es su derecho, yo respeto a los demás. Entiendo que ha pasado por un tiempo difícil”, dijo.

Ante la incertidumbre de saber qué fue lo que detonó la tragedia, Rafael Ortiz, el hermano mayor del actor abrió su corazón y habló de la muerte de este. Durante una rueda de prensa, el adulto señaló que había citado a los medios para esclarecer algunas de las dudas que surgieron tras revelarse que su hermano se había quitado la vida.

“En la parroquia me preguntaron si sabía que Xavier estaba deprimido, les contesté que no estaba enterado porque la comunicación con él siempre fue rutinaria, todos los días hablábamos, estábamos al pendiente; sabía que tenía cierta depresión, no al grado que desencadenó su muerte. Yo soy el mayor de los hermanos y él es el menor de cinco hermanos, siempre estuve al pendiente de él como de los demás”, dijo Rafael.

Sin embargo, lo que más sorprendió de Rafael fue cuando dijo que estaba colaborando con la justicia de Guadalajara para esclarecer cómo sucedieron los hechos, y que fue realmente lo que detonó la tragedia. Ortiz indicó que tine en su poder el teléfono celular de su hermano, dispositivo que será una pieza clave en la investigación, pues él cree que una llamada telefónica fue el final de Xavier.

Una llamada pudo haber detonado la tragedia de Xavier Ortiz revela su hermano Rafael. Foto Instagram Xavier Ortiz

“Hay una carpeta de investigación, hay que esclarecer muchas cosas, por eso está en proceso. Recuperé un celular de él que lo estamos investigando, para ver qué fue lo que lo detonó, porque al parecer es eso, que fue un detonante de una llamada telefónica, entonces en cuanto yo la tenga la vamos a proporcionar al fiscal para que lo integren a esa carpeta y nos quiten la duda a todos. Lo que haya sido no nos va a devolver a mi hermano, pero sí que lleguen a las últimas consecuencias”, indicó.

Rafel aseguró que, pese a que su hermano tenía problemas económicos y depresión, éstos no pudieron orillarlo a quitarse la vida, pues él cree que fue algo más. “Tenía sus problemas financieros, ¿no?, pero estaban resueltos, ese es otro detalle que a mí me sorprende mucho. Ya había vendido la casa, tenía su coche en el taller, que por cierto lo tengo que sacar (...)”, explicó.

Del supuesto audio que circula en las redes sociales donde supuestamente se escucha a Xavier tachar a su ex de mala mujer y malvada, Rafael se limitó a hablar del tema y solo señaló que su hermano ya tenía tiempo que no veía a su hijo debido a la pandemia. “Según mi hermano por la pandemia no quería ponerlo en riesgo, sé que estaba en contacto con él, pero realmente no sé si (Carissa) no (se) lo dejaba ver, a nosotros los hermanos no nos comentaba de esas cosas, porque no nos quería molestar. Hablábamos todos los días, la última vez que estuvo en contacto conmigo fue el domingo a las 12:58 horas, que me escribió: ‘Buenas noches, aquí sin poder dormir’”, finalizó.

Xavier Ortiz fue encontrado sin vida el pasado 7 de septiembre en su casa de Guadalajara, Jalisco.