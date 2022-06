Un autor acusa a Mariah Carey de plagiar All I Want for Christmas Is You

El gran éxito mundial de Mariah Carey para las Navidades está ahora en el ojo del huracán luego que un autor de música country la acusara de plagiar el título de una de sus canciones más populares.

Se trata del tema navideño “All I Want for Christmas Is You”, título que el demandante asegura le pertenece de una composición que publicó él mismo cinco años antes, por lo que consideró que tiene derechos sobre el mismo.

El demandante, Andy Stone, pide 20 millones de dólares en compensación, a pesar de que, más allá del título, su tema y el de Mariah Carey no comparten ninguna similitud ni en la melodía ni en la letra.

Andy Stone, que actúa bajo el nombre artístico de Vince Vance & the Valiants, considera que es poseedor de los derechos del título utilizado en ambas composiciones. En su demanda, presentada en un juzgado de Nueva Orleans, Stone argumenta que escribió la canción en 1989 y "comenzó a sonar de manera frecuente en la radio durante las navidades de 1993".

Un año después, Carey y su coautor, Walter Afanasieff, publicaron "All I Want for Christmas Is You", que se convirtió en un clásico instantáneo de las fiestas navideñas. Así, Stone define la canción de Carey como un "trabajo derivado" de su obra y reclama compensaciones tanto a Carey y Afansieff como a la discográfica Sony Music.

"All I Want For Christmas Is You" se ha convertido en el himno navideño por excelencia de Estados Unidos hasta el punto de que la presencia de Carey es obligatoria en la ceremonia que la ciudad de Nueva York organiza anualmente para dar comienzo a las fiestas.

La artista, que publicó el tema en 1994, llegó a protagonizar un musical con el título de la canción todos los inviernos entre 2014 y 2019, en el Beacon Theatre de Manhattan.

El tema ha vendido más de 10 millones de copias en Estados Unidos, donde está certificado como sencillo de platino y, según la revista The Economist, generó más de 60 millones de dólares entre 1994 y 2016.

En 2019, 25 años después de su lanzamiento, el sencillo se colocó en el número uno de las lista de ventas y reproducciones por internet de Estados Unidos.

