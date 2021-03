"Tuve que visitar un psicólogo": Adamari López comparte cómo logró superar su divorcio de Luis Fonsi

Adamari López se ha llevado golpes duros en la vida que le han costado mucho superar, pero, sin duda, la han hecho más fuerte emocionalmente y ahora ve todo con una perspectiva distinta, aunque en su momento tuvo que tomar terapia para recuperarse.

En una entrevista con María Celeste Arrarás, la presentadora de televisión se sinceró y reconoció que cuando se divorció del cantante Luis Fonsi tuvo que visitar a un psicólogo para superarlo, pues este suceso fue muy difícil, casi a la par de cuando le diagnosticaron cáncer de seno, por lo que sintió que necesitaba ayuda.

Para Adamari López, recordar eventos pasados ya no es doloroso, pero en su momento sí lo fueron y pasó por varias etapas, como la negación, la aceptación y la resignación, pero tuvo que buscar apoyo profesional para salir adelante, sobre todo para superar su relación con Luis Fonsi.

Enfrentarse a su enfermedad fue un golpe durísimo, admitió la actriz puertorriqueña. “Pude salir de eso muy bien y parecía que mi vida pintaba para cosas hermosas y en eso me llega el divorcio. Un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer en aquel momento”, señaló.

Adamari López reconoció que en aquella época simplemente no quería ver las cosas como eran, así que para evitar continuar lastimándose se ocultó cosas a sí misma y trató de hacer como que no pasaba nada, sin embargo, hubo un momento en que ya no pudo más y tuvo que acudir con un especialista para salir adelante.

“Me agarré mucho de papá Dios, de mi familia que siempre ha estado a mi lado, y en algún momento tuve que ir con un psicólogo porque todas esas cosas que yo quería guardar para no enfrentarlas me estaban afectando, y si no las sacaba, si no me liberaba de eso yo entendía que no iba a poder sobrepasarlo”, dijo la conductora del matutino de Telemundo “Hoy Día”.

La protagonista de “Amigas y rivales” indicó que tuvo que vencer su aversión hacía los psicólogos pues siempre había creído que ella era autosuficiente para resolver sus problemas por sí sola: “La verdad que no fue así. La ayuda de un psicólogo y de aprender a soltar y de cómo dejar ir me sirvió y hoy día me veo tan feliz y realizada, con tantas cosas que yo deseaba”.

Sin duda, la complicada experiencia que vivió Adamari López con su enfermedad y su posterior divorcio con Luis Fonsi la hizo más fuerte y la preparó para conseguir la vida que hoy tiene, al lado de su esposo Toni Costa y su hija Alaïa.

“Son experiencias que uno tiene que pasar, que tiene que enfrentar para poder crecer, madurar y salir adelante, y hoy tengo al dicha de tener la familia que desee, con una hija que había luchado y querido y que no se dio en el momento en que yo quería, sino en el que Dios decidió que era correcto para mí”, sostuvo.

Hoy, Adamari López es un ejemplo para muchas personas que han pasado situaciones similares, además que se ha convertido en un modelo a seguir para las mujeres pues la puertorriqueña ha demostrado que cuando se quiere se puede y ha perdido mucho del peso que había ganado cuando enfrentó etapas difíciles de su vida.